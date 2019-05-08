Ukraynalı uzmandan Rusya ile sınıra nükleer mayın döşeme önerisi

ObozTV’de konuşan Koziy, Kiev’in taktik nükleer silah ve bu silahların sevkiyatı için yöntemler geliştirebileceğini belirtti.

Koziy “Almanya’nın bir zamanlar yaptığı gibi Rusya-Ukrayna sınırı boyunca nükleer mayın döşememize kim engel ki. Ancak bu mayınların sınıra nasıl götürüleceği ya da götürülüp götürülmeyeceği yönündeki bilgi devlet sırrı olarak kalmalı” dedi.

Daha önce Ukrayna'nın NATO misyonu eski temsilcisi Pyotr Garaşuk, Kiev'in nükleer silah üretmek için benzersiz entelektüel, organizasyonel ve finansal imkanlara sahip olduğunu savunmuştu.