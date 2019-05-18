Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Liselerde ders sayısı düşüyor

Selçuk, 9. sınıfta 15-16 olan ders sayısının 8'e, 10. sınıfra 9'a düşeceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen 'Lisede Ne Yaptık?/Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı'nda liselerde yeni eğitim sistemi hakkında açıklama yapıyor.

#Canlı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul’da "Lisede ne yaptık?”Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı"nda konuşuyor. https://t.co/zcT4Nczpno — AA Canlı (@AACanli) 18 Mayıs 2019

​Selçuk'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

-Ders sayıları azalıyor. 9’uncu sınıflarda 15-16 dersten söz ederken, sekiz dersten söz ediyoruz. 10'uncu sınıflarda 10 ders olacak. 11. sınıfta 12-15 olan ders sayısı 9'a, 12. sınıfta 7'ye düşecek.

- 12. sınıfta haftalık akademik ders saati 24 olacak.

- 9-11. sınıflarda Haziran'da sunum, değerlendirme çalışması olacak.

- Yeni sistem 2020'den itibaren 9. sınıflardan başlayacak.

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