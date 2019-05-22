YSK, İstanbul için gerekçeli kararı açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesinden 250 sayfalık gerekçeli karar açıklandı.
- Kararda, "İstanbul genelinde, sayım döküm cetveli olmayan veya imzasız olmakla esasen yok hükmünde 108 sandıktaki oy kullanan seçmen sayısı 30 bin 281'dir" denildi.
- 15 sayfalık sonuç bölümde kamu görevlileri yerine banka çalışanı, öğretmen, serbest meslek çalışanlarının sandık kurulunda yer aldığı belirtildi.
- Birçok ilçede sayım döküm cetvelinin boş ve mühürsüz olduğu vurgulandı.
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