Yıldırım: Gerçek mağdur benim açık söyleyeyim

Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nca düzenlenen sahur programında partililere hitap etti.
‘BİZ NİYE BAŞIMIZI ÖNE EĞECEĞİZ KARDEŞİM?’
Binali Yıldırım, şöyle devam etti:
"İşinizi düzgün yapmayacaksınız ve bu kepazeliği dünya markası İstanbul'a yaşatacaksınız, ondan sonra da bizi suçlayacaksınız. Gerçek mağdur benim açık söyleyeyim. Sandığa atılan o oyları gitmesi gereken yere götürmediniz. Yolda, orada, burada hiç ediliyorlar ve bu mağduriyet oluştu. Bu açık."
"Biz niye başımızı öne eğeceğiz kardeşim?" diyen Yıldırım, "Ne yaptık? Günahımız ne? Sandık başkanlarını biz mi tayin ettik? Orada yapılan hileleri, hurdaları biz mi yönettik? 'Çaldılar' dediğimiz zaman kıyamet koparıyorlar. Vurduğumuz yerden ses çıkıyor. Ne diyelim? Çıkın deyin ki 'Çalmadık'. Niye demiyorsunuz? Diyemezler. Seçime 30 gün kalan bu süre içerisinde gümbür gümbür meydanları inletmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.
‘MESELE TÜRKİYE VE İSTANBUL OLUNCA HEDEF ÜLKE TÜRKİYE'DİR’
Bu oyunu daha önce de defalarca gördüklerini ifade eden Yıldırım, dünyada seçim iptal edilen ya da yenilen tek ülkenin Türkiye olmadığını söyledi.
Yıldırım, "Mesele Türkiye ve İstanbul olunca hedef ülke Türkiye'dir. Dışarıdan operasyonlarla Türkiye üzerindeki hesapları bir türlü tutmayanlar, şimdi içeride birtakım kendilerine sadık çevreler oluşturmak suretiyle iş yapmak istiyor" diye konuştu.
‘BİZ KONUŞMADA ONLARLA AŞIK ATAMAYIZ’
Yıldırım, partililere seslenerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"23 Haziran'da, Peygamberimizin müjdelediği bu şehrin anahtarını almaya var mısınız? Ben varım, sonuna kadar mücadele etmeye varım. Benim için makam, mevki meselesi yok. Bütün makamları gördüm ama bu şehre hizmet aşkım, borcum var. Bu şehrin dünyada parmakla gösterilen bir şehir olması için hayallerim var, projelerim var.
‘SAĞ İKTİDARLAR ÇALIŞIR, SOL İKTİDARLAR KONUŞUR’
Bayrak ve ezanlar için 15 Temmuz'da meydanlara inen, canını seve seve veren insanları gördüklerini dile getiren Yıldırım, "Bütün gücümüzle bu sarmaldan kurtulup 23 Haziran'da ipi göğüsleyecek çalışmaları yapalım. İki bayram arasında bir de 23 Haziran bayramımız var. Bu bayramı da en güzel şekilde kutlamayı Rabb'im nasip etsin diyorum" dedi.
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