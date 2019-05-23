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14:46 23 Mayıs 2019
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    Yıldırım: Gerçek mağdur benim açık söyleyeyim

    © AA / AK Parti İstanbul İl Başkanlığı
    Haberler
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    İstanbul yeniden seçime gidiyor (121)
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    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "İşinizi düzgün yapmayacaksınız ve bu kepazeliği dünya markası İstanbul'a yaşatacaksınız, ondan sonra da bizi suçlayacaksınız. Gerçek mağdur benim açık söyleyeyim. Sandığa atılan o oyları gitmesi gereken yere götürmediniz" dedi.

    Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nca düzenlenen sahur programında partililere hitap etti.

    Deniz Zeyrek
    © Fotoğraf : Twitter
    Zeyrek: Bu dağınıklık giderilemezse Yıldırım daha fazla mağdur olabilir
    Seçimin neden yenilendiğini anlatmaya gerek duymadığını, gündemin seçimin iptali, seçimin tekrarıyla ilgili devam etmesinin İstanbul'a, İstanbulluya hiçbir faydası olmadığını, artık İstanbul'un Türkiye'deki, dünyadaki yerinin, 15 milyon İstanbullunun geleceğinin konuşulması gerektiğini belirten Yıldırım, "Ne yazık ki bu anlamsız tartışmalar yüzünden biz bir türlü İstanbul gündemine gelemiyoruz. Bir mağduriyet edebiyatıdır gidiyor. 31 Mart seçimlerinin en büyük mağduru 8,5 milyon oy veren İstanbullular. Bu mağduriyete sebep olanları kınıyorum" ifadelerini kullandı.

    ‘BİZ NİYE BAŞIMIZI ÖNE EĞECEĞİZ KARDEŞİM?’

    Binali Yıldırım, şöyle devam etti:

    "İşinizi düzgün yapmayacaksınız ve bu kepazeliği dünya markası İstanbul'a yaşatacaksınız, ondan sonra da bizi suçlayacaksınız. Gerçek mağdur benim açık söyleyeyim. Sandığa atılan o oyları gitmesi gereken yere götürmediniz. Yolda, orada, burada hiç ediliyorlar ve bu mağduriyet oluştu. Bu açık."

    "Biz niye başımızı öne eğeceğiz kardeşim?" diyen Yıldırım, "Ne yaptık? Günahımız ne? Sandık başkanlarını biz mi tayin ettik? Orada yapılan hileleri, hurdaları biz mi yönettik? 'Çaldılar' dediğimiz zaman kıyamet koparıyorlar. Vurduğumuz yerden ses çıkıyor. Ne diyelim? Çıkın deyin ki 'Çalmadık'. Niye demiyorsunuz? Diyemezler. Seçime 30 gün kalan bu süre içerisinde gümbür gümbür meydanları inletmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

    ‘MESELE TÜRKİYE VE İSTANBUL OLUNCA HEDEF ÜLKE TÜRKİYE'DİR’

    © AA / İslam Yakut
    Yıldırım: Öğrenci akbili 85 liradan 40 liraya düştü, tabii aradaki farkın ne olacağını merak ediyorsunuz
    Binali Yıldırım, bugün çok ümitlendiğini, ilk gün birlikte yola çıktıkları arkadaşlarının bugün de yanında olduğunu dile getirdi.

    Bu oyunu daha önce de defalarca gördüklerini ifade eden Yıldırım, dünyada seçim iptal edilen ya da yenilen tek ülkenin Türkiye olmadığını söyledi.

    Yıldırım, "Mesele Türkiye ve İstanbul olunca hedef ülke Türkiye'dir. Dışarıdan operasyonlarla Türkiye üzerindeki hesapları bir türlü tutmayanlar, şimdi içeride birtakım kendilerine sadık çevreler oluşturmak suretiyle iş yapmak istiyor" diye konuştu. 

    ‘BİZ KONUŞMADA ONLARLA AŞIK ATAMAYIZ’

    Yıldırım, partililere seslenerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    "23 Haziran'da, Peygamberimizin müjdelediği bu şehrin anahtarını almaya var mısınız? Ben varım, sonuna kadar mücadele etmeye varım. Benim için makam, mevki meselesi yok. Bütün makamları gördüm ama bu şehre hizmet aşkım, borcum var. Bu şehrin dünyada parmakla gösterilen bir şehir olması için hayallerim var, projelerim var.

    ‘SAĞ İKTİDARLAR ÇALIŞIR, SOL İKTİDARLAR KONUŞUR’

    Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu ve Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programı
    © Fotoğraf : Twitter
    CNN Türk: Tarafsız Bölge'de Yıldırım 1 saat 18 dakika 40 saniye konuştu, İmamoğlu yayını 1 saat 25 dakika sürdü
    CHP'in veya ona takılan gizli açık müttefiklerin bu ülke için yaptıkları bir iş var mı? Vesayetten, demokrasiden uzak yönetim anlayışlarından başka ne var? Bu ülkede ne olmuşsa sağ iktidarlar döneminde olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bundan ayrı tutuyorum. O, cumhuriyeti kuran iradenin başındaki komutandır. Onun döneminde çok zor işler başarılmıştır ama ondan sonra gelenler, orasını hepiniz biliyorsunuz. Adnan Menderes, Erbakan, Türkeş, Demirel, Özal, Recep Tayyip Erdoğan... Bu süreci şöyle bir tarayın. Türkiye ne kazandıysa bu liderler zamanında kazanmıştır. Çünkü sağ iktidarlar çalışır, sol iktidarlar konuşur. Biz konuşmada onlarla aşık atamayız. Bayrağımız, toprağımız, devletimiz ve milletimiz de bizim ortak paydamızdır. Ay yıldızlı bayrak hepimizin bayrağıdır."

    Bayrak ve ezanlar için 15 Temmuz'da meydanlara inen, canını seve seve veren insanları gördüklerini dile getiren Yıldırım, "Bütün gücümüzle bu sarmaldan kurtulup 23 Haziran'da ipi göğüsleyecek çalışmaları yapalım. İki bayram arasında bir de 23 Haziran bayramımız var. Bu bayramı da en güzel şekilde kutlamayı Rabb'im nasip etsin diyorum" dedi.

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (121)

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    Etiketler:
    CHP, Atatürk, İstanbul, Türkiye, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Binali Yıldırım
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