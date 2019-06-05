YSK Başkanı Güven: 13 seçim müdürü başka illere görevlendirildi

İstanbul seçim müdürlüklerinde görev yapan müdürler ve diğer sorumlular hakkında da disiplin soruşturması başlatıldığını açıklayan Güven, "Kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve diğer sorumlular hakkındaki suç duyurusu HSK'ye gönderilmiştir" dedi.
NE OLMUŞTU?
Şişli 1’inci İlçe Seçim Kurulu, sandık kurullarının yasaya aykırı oluşturulması gerekçesiyle soruşturma geçiren ilçe seçim müdürlerinin 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul seçimlerinde görev alıp almaması hususunda YSK’dan görüş istemişti. YSK da 'göreve devam' kararı almıştı.
Bunun üzerine AK Parti, YSK’nın kararına itiraz edeceğini duyurdu.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak da "İlçe Seçim Kurulu Başkan ve müdürlerinin kusuru varsa aynı Başkan ve müdürlerle seçimi yenilemek neden?" diye sormuştu.
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