ABD Coğrafi İsimler Kurulu, Ukrayna’nın başkentinin ismini değiştirdi

Ukrayna’nın Washington Büyükelçiliği, Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, ABD Coğrafi İsimler Kurulu’nu, başkentin uluslararası resmi adının uluslararası veri tabanında ‘Kiev’ değil, ‘Kyiv’ olarak değiştirilmesi kararı aldı.

Karar, Ukrayna’nın ABD Büyükelçisi Valeriy Çalıy’ın bu yöndeki başvurusunun ardından geldi. Kurulda teklif oy çokluğu ile kabul edildi. Veri tabanında konuyla ilgili 17 Haziran’da değişikliğe gidilecek.

Büyükelçilik, kararın başkentin adının uluslararası uçuş ve havalimanları da dahil olmak üzere tüm dünyada değiştirilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Büyükelçilik, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) gibi kuruluşların isim kullanımı bakımından ABD Coğrafi İsimler Kurulu’nun veritabanını kaynak aldığını vurguladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ekim 2018’de Stratcom Statejik İlişkiler Merkezi ile birlikte internette bir kampanya başlattı. #KyivNotKiev isimli kampanyanın amacı uluslararası alanda Kiev ve diğer kentlerin isminin değiştirilmesiydi.

Kampanyanın mimarlarına göre, ‘Kiev’ sözcüğü telaffuz bakımından daha çok Rusça bir kelime. ‘Kyiv’ ise kulağa daha çok Ukraynaca gelen bir isim.

1+1 kanalının haberinde ise yakın zamanda tüm uluslararası havalimanlarında yeni ismin kullanılmaya başlanacağı belirtildi. Kanala göre, halihazırda 40 havalimanı ‘Kyiv’ ismini kullanıyor.