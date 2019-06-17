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09:34 17 Haziran 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Selvi: Erdoğan 'İnsanlar eski reisi istiyor' diyen dostlarını olgunlukla dinliyormuş

    © AA / Cumhurbaşkanlığı/Kayhan Özer
    Haberler
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    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bazı dostlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "İnsanlar eski reisi istiyor" dediğini aktardı. Selvi, Erdoğan'ın bu kişileri olgunlukla dinlediğini ve bazı tavsiyeler aldığını söyledi.

    Abdulkadir Selvi, "İnsanlar eski reisi istiyor" başlığıyla yayımlanan yazısında bu ifadenin kendisine ait olmadığını, çok çarpıcı bulduğu için başlığa çıkardığını aktardı.

    "Çünkü yakın dostları tarafından bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilen çok özel bir mesaj var. Onu paylaşacağım, Erdoğan’ın verdiği yanıtı aktaracağım ama önce AK Parti yöneticilerine verdiği talimattan söz etmek istiyorum" diyen Selvi, şöyle devam etti:

    © AA /
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    "Erdoğan, Tacikistan’a hareket etmeden önce İstanbul’da karargâh kuran AK Parti yöneticilerine ’İstanbul’un ilçelerinde bazı aile dostlarını, geçmişte Milli Türk Talebe Birliği’nde, Milli Selamet Partisi Gençlik Kolları’nda, Refah’ta birlikte siyaset yaptığımız arkadaşlarımı ziyaret etmek istiyorum. Dönüşte program yapalım’ diyor.

    İstanbul seçimlerinde artık son haftaya girildi. 31 Mart’ta İstanbul’un ilçelerinde miting yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilenen seçimlerde sahaya çıkmadı. Hatta düşünülen programları da iptal ederek kendini geriye çekti. Erdoğan, seçim kampanyasının Binali Yıldırım üzerine kurulması ve 23 Haziran’ın Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım seçimi olarak görülmesi için bu tercihi yaptı. Ama kendini de görünmez yapmadı. Seçimin son haftasında farklı nitelikteki programlarla İstanbul’da sahaya çıkıyor. Büyük İstanbul mitingi ya da ilçelerdeki kalabalık meydan konuşmaları düşünülmüyor. Bu programlar Erdoğan’ın özgül ağırlığını yansıtacak ziyaretler olacak. İlk sırada Kasımpaşa var. Beyoğlu, Üsküdar, Ümraniye ve Bağcılar düşünülüyor. Erdoğan bugün de Haliç Kongre Merkezi’nde Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun organize ettiği ’dostlar buluşması’nda ağırlığı eski Refah Partisi ve Milli Selamet yıllarına uzanan dostlukları olan isimlerle bir araya gelecek. Bu isimler sadece Erdoğan’ın dostları değil, aynı zamanda ilçe başkanlığı, parti yöneticiliği gibi görevler yapmış kanaat önderlerinden oluşuyor. Bunların son hafta bulundukları bölgelerde AK Parti’nin seçim çalışmasına destek vermesi amaçlanıyor. Tabii dikkat etmişsinizdir, ağırlık Millî Görüş çizgisi. Elbette ki buradaki hedef Saadet Partisi oylarıyla muhafazakâr Kürt seçmeni kazanmak.

    STRATEJİNİN ÜÇ AYAĞI

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer
    Erdoğan: Yıldırım-İmamoğlu tartışması kırılma noktası olacak, seçimin son haftasına ciddi ışık verecek
    AK Parti’nin yenilenen seçimlerde belirlediği stratejinin birkaç ayağı vardı.

    1- AK Parti kırgınlarının yüzde 60-70’ini sandığa götürmeyi hedef olarak seçilmişti. Bunun için özel bir çalışma yürütülmüş, mahalle temsilcilerinin destekleriyle kırgınların olduğu sandıklar tespit edilmişti. İsim isim belirlenen kırgın partililer aranıp, yüz yüze görüşmeler yapılmıştı. Olumlu geri dönüşler olduğu söyleniyor. 

    2- Hemşeri dernekleri mercek altına alındı. Öyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yapılan askerlik yasasının görüşüldüğü kapalı grup toplantısının sonunda dahi sözü İstanbul’daki hemşeri çalışmalarına getirdi. Milletvekillerini, ’Hemşeri çalışması bizim için önemli. Aman ha hemşerileri ihmal etmeyin’ diye uyardı.

    3- Ramazanda 40 ilden aileler üzerinde etkisi olan aşiret lideri, mele ya da hatırı sayılır kişiler İstanbul’a getirildi. Bu çalışma özellikle muhafazakâr Kürt seçmen için yapıldı. Öcalan’la avukat görüşmesinin başlaması, Binali Yıldırım’ın Diyarbakır ve Şanlıurfa ziyaretleri sırasında verdiği ’Kürdistan mesajı’ ve Neçirvan Barzani’nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanlığı nedeniyle düzenlenen törenlere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mehdi Eker düzeyinde katılımın sağlanması da yine Kürt seçmene yönelik açılımlardı.

    REİSE MESAJ

    Cem Küçük
    © Fotoğraf : Twitter
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    Şimdi gelelim yazının girişinde paylaşmaya söz verdiğim diyaloglara. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazandan beri görüştüğü bazı dostlarına ’Halk ne istiyor’ diye soruyor. Ağırlıklı olarak, ’İnsanlar eski reisi istiyor’ cevabı veriliyor. ’AK Parti, eski AK Parti olmalı’ diyenler de var. Ama ben Erdoğan’la ilgili mesaj üzerinde durmak istiyorum. Erdoğan’la görüşen isimlerle konuşuyorum. Cumhurbaşkanı’nın tepki göstermeden, olgunlukla kendilerini dinlediğini söylüyorlar. Yani ’Ne olmuş, ben değiştim mi ki eski reisi istiyorlar?’ tarzında bir yaklaşım içinde değilmiş. ’Bir dokunuşunuz gerekli’ diyenlere ’Bu nasıl olacak?’diye soruyormuş. Ramazanda görüştüklerine ’Zeytinburnu’nu gördün mü? Millet sofrasına oturdum’ demiş. AK Parti seçmeninin Erdoğan’la bir sorunu yok. Tam aksine AK Parti’nin oylarında inişler çıkışlar yaşansa da Erdoğan’a olan güçlü destek sürüyor. İnsanlar iyi gitmeyen şeyleri ancak Erdoğan’ın düzelteceğine inandıkları için ’eski reisi’ istiyorlar.

    Bir süredir etrafını dinleyen Erdoğan belli ki bir arayışın içinde."

    Etiketler:
    Eleştiri, kulis, Abdulkadir Selvi, Recep Tayyip Erdoğan
    Topluluk kurallarıTartışma
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