Ryabkov: ABD, İran'a yönelik adımlarla savaşı kışkırtıyor

Ryabkov, "ABD'nin İran'a yönelik siyasi, psikolojik, ekonomik ve askeri baskıyı artırmaya yönelik bitmek bilmeyen girişimlerini uzun süredir takip ediyoruz. Bu tür eylemlerin son derece provokatif olduğunu düşünüyorum. Bunlar, savaşı kışkırtmaya yönelik bilinçli adımlardan farklı bir şekilde yorumlanamaz" dedi.

Washington'a Ortadoğu'daki asker sayısını artırma planlarından vazgeçme çağrısı yapan Ryabkov, "Rusya, Ortadoğu'ya ABD güçlerinin konuşlandırılmasına ilişkin nihai kararın henüz alınmadığı görüşünde. Ancak görünen o ki, süreç sonunda bölgedeki Amerikan araçları ve askerlerinin sayısı artacak. Bu, Rusya'da büyük bir endişe uyandırıyor. Washington'daki sorumluların ne yapmak istediğini anlamıyoruz" ifadelerini kullandı.

'İTİDALE DAVET EDİYORUZ'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, ABD'nin Umman Körfezi'ndeki son gelişmeler üzerine Ortadoğu'ya 1000 ek asker sevk etme kararı almasıyla ilgili sorular karşısında tüm tarafları itidale çağırdı.

Peskov, halihazırda istikrarsız olan bölgede gerilimi tırmandıracak adımlar görmek istemediklerini vurguladı.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Umman Körfezi'ndeki son gelişmeler üzerine Ortadoğu'ya 1000 ek asker sevk edileceğini açıklamıştı.

Shanahan, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ek kuvvet talebine karşılık olarak, Genelkurmay ve Beyaz Saray ile danışarak, Ortadoğu'daki hava, deniz ve kara tehditlerine karşı savunma amaçlı yaklaşık bin asker sevk edilmesi yetkisi verdim" ifadelerini kullanmıştı.