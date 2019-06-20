Cinsiyet Müzesi'ne sistematik taciz davası: Patron, 'kuruluşun doğasında var' dedi

New York eyaletinin Mannathan şehrinde bulunan Cinsiyet Müzesi'nin (Museum Of Sex) eski çalışanı 21 yaşındaki Katherine McMahon, çalıştığı süre boyunca sistematik tacize uğradığını belirterek mahkemeye başvurdu.

Müzede yarı zamanlı çalışan McMahon, patronu, çalışma arkadaşları ve sarhoş ziyaretçiler tarafından sürekli sözlü ve elle tacize uğradığını söyledi.

Dava dosyasına göre, akşam saatlerde müzeye gelen erkek ziyaretçiler McMahon'a müzedeki bir odada ilişkiye girmeyi istediklerini söyledi. Genç kızın bunu reddetmesi üzerine ise ziyaretçi adam isteğinde ısrarcı oldu.

Ayrıca çalışma arkaşları ve üst düzey yetkililer de genç kızı sistematik bir şekilde sözlü taciz etti.

'DİĞER KADINLAR DA TACİZ EDİLDİ'

Müzede çalışan tüm kadınların bu tacizlere sık sık maruz kaldıklarını belirten McMahon'un bu konuda patronuyla konuştuğu ancak 'Bu, kuruluşumuzun doğasında var' cevabını aldığı belirtildi.

Üst düzey yönetim ve insan kaynakları yetkilileri ise genç kızın konuyla ilgili e-postalarına geri dönüş yapmadı.

Dosyada ayrıca güvenlik görevlilerinin taciz olaylarına müdahale etmedikleri, tacizci kişileri müzeden çıkarmadıkları, yalnızca müzenin içerisinde dolaşırken takip ettikleri ifadeleri yer aldı.

Çalışıtıkları süre boyunca az ücret aldıklarını da belirten McMahon, yönetimin bu sorun hakkında da çözüm arayışında olmadığını ve kadınların emeğini sömürdüğünü vurguladı.

Yaşadığı taciz nedeniyle işten ayrılan genç kızın travma sonrası stres bozukluğu, dikkat bozukluğu, paranoya ve depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara yakalandığı belirtildi.

Müze sözcüsü Tripp Potts ise olayla ilgili yaptığı açıklamada "McMahon Hanım'ın dava açmasına ve olayı kamuoyuna taşımasından dolayı hayal kırıklığına uğradık. Cinsiyet Müzesi çalışanlarını korur. McMahon’un iddiaları asılsızdır. Ayrıca, müze defalarca ve McMahon’un tıbbi ihtiyaçlarını karşıladı ve gönüllü olarak işinden istifa etmeyi istemesine rağmen onu vazgeçirdi" dedi.

2002 yılında açılan Cinsiyet Müzesi, cinsellik tarihi, gelişimi, farkı cinsel yönelimler ile ilişkiler ve fantaziler hakkında bilgi veren sergiler ve etkinlikler düzenliyor.

Who will take the thrown? Celebrate the Season Finale of Game of Thrones with these GoT inspired sexy products breakerofchains madqueen got #gameofthrones ironthrone daenerys @JulietteHasaGun pic.twitter.com/b1kXga3P72 — Museum of Sex (@museumofsex) May 20, 2019

​Müzenin sergileri ziyaretçilere bilinçlendirme ve eğitim formatında sunulsa da, bazı eserler çıplaklık içerdiğinden dolayı 18 yaşın altındakileri almıyor.