Kayıt
18:47 20 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Cinsiyet Müzesi'ne sistematik taciz davası: Patron, 'kuruluşun doğasında var' dedi

    © Fotoğraf : Twitter
    Haberler
    URL'yi kısaltın
    0 01

    ABD'de cinselliğin tarihi ve gelişimi hakkında ziyaretçilerini aydınlanmak amacıyla kurulduğu belirtilen Cinsiyet Müzesi'ne açılan taciz davası konuşuluyor.

    Katolik Kilisesi'nin en üst en üst düzey üçüncü ismi olan Vatikan Hazinedarı Avustralyalı Kardinal George Pell
    © AFP 2019 / ANDREAS SOLARO
    Avustralya Kardinali, erkek çocuklara cinsel tacizden 6 yıl hapse mahkum edildi
    New York eyaletinin Mannathan şehrinde bulunan Cinsiyet Müzesi'nin (Museum Of Sex) eski çalışanı 21 yaşındaki Katherine McMahon, çalıştığı süre boyunca sistematik tacize uğradığını belirterek mahkemeye başvurdu.

    Müzede yarı zamanlı çalışan McMahon, patronu, çalışma arkadaşları ve sarhoş ziyaretçiler tarafından sürekli sözlü ve elle tacize uğradığını söyledi.

    Dava dosyasına göre, akşam saatlerde müzeye gelen erkek ziyaretçiler McMahon'a müzedeki bir odada ilişkiye girmeyi istediklerini söyledi. Genç kızın bunu reddetmesi üzerine ise ziyaretçi adam isteğinde ısrarcı oldu.

    Ayrıca çalışma arkaşları ve üst düzey yetkililer de genç kızı sistematik bir şekilde sözlü taciz etti. 

    'DİĞER KADINLAR DA TACİZ EDİLDİ'

    Nusret Cihan Rafi
    © Fotoğraf : Twitter
    Tacize uğradığını söyleyen Bangladeşli öğrenciyi öldürmekle suçlanan 16 kişi idamla yargılanıyor
    Müzede çalışan tüm kadınların bu tacizlere sık sık maruz kaldıklarını belirten McMahon'un bu konuda patronuyla konuştuğu ancak 'Bu, kuruluşumuzun doğasında var' cevabını aldığı belirtildi. 

    Üst düzey yönetim ve insan kaynakları yetkilileri ise genç kızın konuyla ilgili e-postalarına geri dönüş yapmadı. 

    Dosyada ayrıca güvenlik görevlilerinin taciz olaylarına müdahale etmedikleri, tacizci kişileri müzeden çıkarmadıkları, yalnızca müzenin içerisinde dolaşırken takip ettikleri ifadeleri yer aldı.

    Çalışıtıkları süre boyunca az ücret aldıklarını da belirten McMahon, yönetimin bu sorun hakkında da çözüm arayışında olmadığını ve kadınların emeğini sömürdüğünü vurguladı.

    © DHA /
    Tacizle suçladıkları kişiye fırlattıkları terlik 'silah' sayıldı
    'STRES BOZUKLUĞU, PARANOYA, DEPRESYON'

    Yaşadığı taciz nedeniyle işten ayrılan genç kızın travma sonrası stres bozukluğu, dikkat bozukluğu, paranoya ve depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara yakalandığı belirtildi.

    Müze sözcüsü Tripp Potts ise olayla ilgili yaptığı açıklamada "McMahon Hanım'ın dava açmasına ve olayı kamuoyuna taşımasından dolayı hayal kırıklığına uğradık. Cinsiyet Müzesi çalışanlarını korur. McMahon’un iddiaları asılsızdır. Ayrıca, müze defalarca ve McMahon’un tıbbi ihtiyaçlarını karşıladı ve gönüllü olarak işinden istifa etmeyi istemesine rağmen onu vazgeçirdi" dedi.

    2002 yılında açılan Cinsiyet Müzesi, cinsellik tarihi, gelişimi, farkı cinsel yönelimler ile ilişkiler ve fantaziler hakkında bilgi veren sergiler ve etkinlikler düzenliyor. 

    ​Müzenin sergileri ziyaretçilere bilinçlendirme ve eğitim formatında sunulsa da, bazı eserler çıplaklık içerdiğinden dolayı 18 yaşın altındakileri almıyor. 

    Etiketler:
    Taciz, New York, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    'Yavuz sondaj gemisi, temmuz ayının başında çalışmalarına başlayacak'
    Karikatür
    ABD'nin Ortadoğu'ya Patriot sevkiyatı yoğunlaştı
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet