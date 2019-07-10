Asit saldırısına uğrayan Berfin: Kaza geçirmedim, bir erkeğe 'Hayır' dediğim için öldürülmek istendim

Tedavi olduğu Bodrum’daki hastane ile memleketi arasında mekik dokuyan Özek 10 kereden fazla ameliyat masasına yatacak.
Cumhuriyet'in haberine göre, eski sağlıklı haline geri dönebilmeyi çok istediğini belirten Özek “Özgür olmak istiyorum. Okuluma devam etmeliyim. Üniversite sınavları için hazırlanıyordum. Kaldığım yerden daha da güçlü ve istekle çalışmaya devam edeceğim” diyor. “Bana bunu yapandan nefret ediyorum” diyen Özek, saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
Yaşadığı olayın travmasını bir türlü atlatamayan Özek, kendisine acıyarak bakanlardan ve mağduriyet duygusuyla yaklaşılmasından oldukça rahatsız olduğunu söylüyor.
Yaşadığı bu süreçte erkek şiddetine karşı bir söz ve tutum görmek istediğini belirten Özek, “Benim yüzüm kazada yanmadı. Aksine bir erkeğe ‘hayır’ dediğim için öldürülmek istendim ve yüzüm yakıldı” diye konuşuyor.
'İNDİRİM UYGULANMASIN'
BAĞIŞ KAMPANYASI İÇİN İZİN ALDIK
Kızının tedavi sürecinde yanında olabilmek için işinden ayrılmak zorunda kaldığını aktaran baba Yaşar Özek, devletten ekonomik olarak kendilerine destek olmalarını beklediklerini, ailenin tek sigortalı çalışanının eşi olduğunu belirtti. Bodrum kadın dayanışma Derneği İskender’in kadın platformu yardımları olmasaydı Berfin’i tedavi ettiremeyeceklerini vurgulayan Baba Özek, kaymakamlığın aileye 1000 TL maaş bağladığını, fakat 2 ay sonra sebebini bilmedikleri bir gerekçeyle maaşı kestiklerini iddia etti. Özek, Berfin’in tedavi masrafları için bağış kampanyası düzenlemek istediklerini, fakat yetkililerden izin alamadıklarını da dile getirdi.
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