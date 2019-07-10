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13:36 10 Temmuz 2019
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    Berfin Özek

    Asit saldırısına uğrayan Berfin: Kaza geçirmedim, bir erkeğe 'Hayır' dediğim için öldürülmek istendim

    © EPA / SEDAT SUNA
    Haberler
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    Yüzüne atılan asit sonucunda ağır yaralanan Berfin Özek, "Bana bunu yapandan nefret ediyorum" dedi. Saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Berfin, "Benim yüzüm kazada yanmadı. Aksine bir erkeğe ‘hayır’ dediğim için öldürülmek istendim ve yüzüm yakıldı" diye konuştu.

    © AA / Osman URAS
    Asit saldırısına uğrayan Berfin Özek 12 saat süren zorlu ameliyattan çıktı
    Türkiye, Berfin Özek’i Hatay'ın İskenderun ilçesinde dershaneden çıkarak evine gittiği sırada uğradığı asitli saldırı ile tanıdı. Bu saldırının ardından 19 yaşındaki Özek sağ gözünü kaybetti. Yüzünün ise büyük bir bölümünde derin yanıklar oluştu.

    Tedavi olduğu Bodrum’daki hastane ile memleketi arasında mekik dokuyan Özek 10 kereden fazla ameliyat masasına yatacak.

    Cumhuriyet'in haberine göre, eski sağlıklı haline geri dönebilmeyi çok istediğini belirten Özek “Özgür olmak istiyorum. Okuluma devam etmeliyim. Üniversite sınavları için hazırlanıyordum. Kaldığım yerden daha da güçlü ve istekle çalışmaya devam edeceğim” diyor. “Bana bunu yapandan nefret ediyorum” diyen Özek, saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

    Yaşadığı olayın travmasını bir türlü atlatamayan Özek, kendisine acıyarak bakanlardan ve mağduriyet duygusuyla yaklaşılmasından oldukça rahatsız olduğunu söylüyor.

    Yaşadığı bu süreçte erkek şiddetine karşı bir söz ve tutum görmek istediğini belirten Özek, “Benim yüzüm kazada yanmadı. Aksine bir erkeğe ‘hayır’ dediğim için öldürülmek istendim ve yüzüm yakıldı” diye konuşuyor. 

    'İNDİRİM UYGULANMASIN'

    © İHA /
    Berfin'in yüzüne asit atan sanık hakim karşısında: Sevdiğim tarafından suçlanmak beni çok üzdü
    Berfin Özek’in babası Yaşar Özek, “15 Ocak 2019 tarihinden itibaren kızım başka bir yüze, bedene ve ruha sahip. Kızıma bunu yapan kişinin bundan böyle gün yüzü görmesin. Kravat takılmasına, ellerini kavuşturup saygılı davranılmasına, pişmanım denilmesine bakılarak indirim uygulanmasını istemiyoruz. Şayet bunlara bakılarak indirim uygulanırsa adalet sağlanmaz” diye konuştu.

    BAĞIŞ KAMPANYASI İÇİN İZİN ALDIK

    Kızının tedavi sürecinde yanında olabilmek için işinden ayrılmak zorunda kaldığını aktaran baba Yaşar Özek, devletten ekonomik olarak kendilerine destek olmalarını beklediklerini, ailenin tek sigortalı çalışanının eşi olduğunu belirtti. Bodrum kadın dayanışma Derneği İskender’in kadın platformu yardımları olmasaydı Berfin’i tedavi ettiremeyeceklerini vurgulayan Baba Özek, kaymakamlığın aileye 1000 TL maaş bağladığını, fakat 2 ay sonra sebebini bilmedikleri bir gerekçeyle maaşı kestiklerini iddia etti. Özek, Berfin’in tedavi masrafları için bağış kampanyası düzenlemek istediklerini, fakat yetkililerden izin alamadıklarını da dile getirdi.

    Etiketler:
    İskenderun, Hatay, Asit saldırısı, Asitli saldırı, asit, Berfin Özek
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