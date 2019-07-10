CPJ'den İngiltere'ye Sputnik ve RT tepkisi

Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) İdari Müdürü Joel Simon, Russia Today (RT) ve Sputnik'e İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Küresel Basın Özgürlüğü Konferansı için akreditasyon verilmemesinin uygun bir tepki olmadığını söyledi.

Londra yönetiminin 10-11 Temmuz'daki Küresel Basın Özgürlüğü Konferansı için RT ve Sputnik'e akreditasyon vermemesi nedeniyle İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'a CPJ'nin internet sitesinde yayınlanan açık mektup gönderen Simon, 'dezenformasyon yaymadaki aktif rolleri' gerekçesiyle alınan Rus medya kuruluşlarına yönelik karardan endişe duyduğunu vurguladı.

CPJ'nin İngiliz Dışişleri'nin Sputnik ve RT'ye yönelik eleştirilerinin farkında olduğunu ancak akreditasyon vermemenin uygun bir tepki olmadığını belirten Simon, Londra yönetiminin tutumunun eleştirel gazeteciliğin baskısını meşru göstermek için benzer yöntemleri kullanan otokrat hükümetlerin elini güçlendirdiğini ifade etti.

İngiltere'nin bu kararla konferansın teşvik etmeyi amaçladığı ifade özgürlüğü ilkelerini zayıflattığını da kaydeden Simon, Londra yönetimine kararı gözden geçirme çağrısı yaptı.

İngiltere'ye tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Gazetecilerin kabul edildiği koşullarda basın özgürlüğü hakkında ciddi bir tartışma yapılamaz. Muhtemelen bu, absürdlüğün en açık tezahürü" demişti.

Daha önce Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, "İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Küresel Basın Özgürlüğü Konferansı için akreditasyon vermeyi reddettiler. Kanıtlanmak istenen de işte buydu" ifadelerini kullanmıştı.

RT'den yapılan açıklamada ise, "Telefonda söylediler: Yerimiz kalmadı. Küresel Basın Özgürlüğü Konferansı'nda yer yok. Basın özgürlüğü, herkes için geçerli değil" denmişti.