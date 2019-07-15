NATO'dan Rusya'ya: INF'yi kurtarmak için son şansı kullanın

ABD'nin çekilen ilk taraf olmasına rağmen Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) korunmasının sorumluluğunu Rusya'ya yükleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Moskova yönetimine verilen son şansı kullanma çağrısı yaptı.

Daha önce Stoltenberg, Rusya'ya en kısa sürede 9М729 füzelerinden kurtulmayı teklif etmiş ve bunun Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) kurtaracağını söylemişti.

Alman Frankfurter Allgemeine gazetesi için bir makale kaleme alan Stoltenberg, INF'nin yürürlüğünün devamı için bu görüşünü tekrar gündeme getirdi.

INF'nin korunmasının Rusya'nın sorumluluğunda olduğunu savunan Stoltenberg, Moskova yönetimine bunun için son şansı kullanma çağrısında bulundu.

Aksi halde Rusya'nın tek başına sorumluluk taşıyacağını kaydeden Stoltenberg, anlaşmanın yürürlükten kalkması halinde dünyanın daha istikrarsız hale geleceğini belirtti.