Akkuyu NGS'de birinci reaktörün alt yarı gövdesinin üretimi tamamlandı

Akkuyu NGS'deki birinci reaktörün imalatında kilit aşamalardan biri tamamlandı.

Atomenergomaş'tan yapılan açıklamaya göre şirketin Volgodon şubesi, reaktörün alt yarı gövdesinin kaynak çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 160 ton ağırlığındaki parça, yaklaşık 4 metre çapa ve 5 metre yüksekliğe sahip.

Alt yarı gövdenin kaynak bölgelerinde iç korozyona dayanıklı yüzey kaplamasının yapılması için hazır hale getirileceğini belirten Atomenergomaş, Rus uzmanların şu anda üst yarı gövdenin koruyucu yüzey kaplama çalışmalarını yürüttüğünü ifade etti.

Uzmanlar, koruyucu yüzey kaplama çalışmalarının ardından bu iki yarı gövdeyi birleştirerek hidrolik testleri yapmaya başlayacak.