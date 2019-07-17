298 kişinin öldüğü MH17 trajedisinin 5. yıldönümü: Rusya'dan JIT'e tarafsızlık çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2014 yılında Ukrayna'nın doğusunda BUK füzesi ile vurulan ve 298 kişiye mezar olan Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağı soruşturmasını yürüten Ortak Soruşturma Ekibi'ne (JIT) mevcut verileri objektif biçimde inceleme çağrısı yaptı.

Rus Dışişleri, MH17 uçağının Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde düşürülmesinin 5. yıldönümü nedeniyle bir açıklama yayınladı.

AB'nin Rusya'ya yaptığı trajedinin sorumluluğunu üstlenme çağrısını izleyen açıklamada, 2014 yılında yaşanan trajedinin kirli bir siyasi oyunun aracı haline getirildiğini belirten bakanlık, Moskova yönetiminin soruşturma ekibiyle yeterli seviyede işbirliği yapmamakla, ekibin önüne engeller çıkarmakla suçlandığını anımsattı.

"Hepimiz, bunun böyle olmadığını biliyoruz. Rusya, soruşturmaya katılmasına izin verilmemesine rağmen, MH17 faciasıyla ilgili elindeki tüm bilgileri sunarak, ilk günden beri Hollanda, Hollanda Güvenlik Konseyi, JIT ile işbirliği yaptı" diye devam eden bakanlık, Rus savunma şirketi Almaz-Antey tarafından yapılan soruşturmanın sonuçlarının, JIT'in uçağı düşüren BUK füzesinin Ukrayna'ya ait olduğunu gösteren belgelerinin ve daha birçok unsurun kararlılıkla görmezden gelindiğini vurguladı.

Bu bağlamda Rus Dışişleri, JIT'i olayın asıl nedenlerinin ortaya çıkarılması ve gerçek suçluların bulunması için mevcut tüm verileri tarafsız şekilde analiz etmeye çağırarak, "Halihazırda devam eden soruşturma, JIT'in tarafsız ve bağımsız olduğunu söylememizi engelliyor" ifadesini kullandı.

Malezya Havayolları’na ait MH17 uçağı, 17 Temmuz 2014’te Ukrayna’nın doğusunda düşmüş ve uçaktaki 298 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti. Ölenlerin ailelerinin avukatı Aimar Gimulla, olayın sorumlusunun Ukrayna olduğunu, hava sahasını kapatması gerektiğini belirtmişti.