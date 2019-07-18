NATO, Rusya'ya 2 Ağustos'a kadar zaman tanıdı: Koordineli yanıt veririz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 2 Ağustos'a kadar Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na (INF) dönmemesi halinde Rusya'ya koordineli bir yanıt vereceklerini söyledi.

Aspen Güvenlik Forumu'nda konuşan Stoltenberg, "Rusya'nın INF'ye dönmemesi halinde ne yapacağımız konusunda gelirsek, buna yanıt verme kararı aldık. Yanıt, ağır ve koordineli olacak" dedi.

NATO'nun birkaç yanıt seçeneğine sahip olduğunu belirten Stoltenberg, anti-füze savunmasının ve konvansiyonel silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesinin bunlardan biri olduğunu vurguladı.

Hafta başında Stoltenberg, Rusya'ya '9М729 füzelerinden en kısa sürede kurtulma' anlamına gelen son şansı kullanma çağrısı yapmıştı.