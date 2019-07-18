NATO, Rusya'ya 2 Ağustos'a kadar zaman tanıdı: Koordineli yanıt veririz

Aspen Güvenlik Forumu'nda konuşan Stoltenberg, "Rusya'nın INF'ye dönmemesi halinde ne yapacağımız konusunda gelirsek, buna yanıt verme kararı aldık. Yanıt, ağır ve koordineli olacak" dedi.
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NATO'nun birkaç yanıt seçeneğine sahip olduğunu belirten Stoltenberg, anti-füze savunmasının ve konvansiyonel silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesinin bunlardan biri olduğunu vurguladı.
Hafta başında Stoltenberg, Rusya'ya '9М729 füzelerinden en kısa sürede kurtulma' anlamına gelen son şansı kullanma çağrısı yapmıştı.
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