Rus vekilden Johnson'a öneri: Bedenine uygun takım elbise bul ve saç modelini değiştir

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma vekili Vitaliy Milonov, yeni İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a ilk icraat olarak bedenine uygun takım elbise bulmayı ve saç modelini değiştirmeyi önerdi.

Sputnik'e konuşan Milonov, "Değerli Boris Johnson'un işe dış görünüşünden başlamasını tavsiye etmek isterim. Bedenine uygun takım elbise bulmalı ve saç modelini değiştirmeli. Bu önlemlerin İngiliz dış politikasının imkanlarını siyasi emellerle eşitlemeye yardımcı olacağını düşünüyorum. Ne demişler, kişi kıyafetine göre karşılanır" dedi.

Johnson'un başbakanlık koltuğa oturmasını siyasi açıdan değerlendiren Milonov, Avrupa siyasetini, özellikle de İngiliz siyasetinin maskaralıkta giderek daha da dibe indiğinin altını çizdi.

Milonov, "Demir Leydi Margaret Thatcher döneminden bu yana Rusofobiyi ve korumacılığı diyaloğa tercih eden İngiliz liderlerin ideolojik çöküş içinde olduğunu görüyoruz" diye ekledi.

İngiltere'de Theresa May'in istifa ettiği Muhafazakar Parti liderliğine seçilerek yeni başbakan olan Boris Johnson, ilk açıklamasında "31 Ekim'de ne pahasına olursa olsun Brexit" demişti.