Azeri vekil: Türkiye ile dostluk sürekli güçlenecek

Azerbaycan’ın 1 Eylül’den itibaren Türkiye’ye vize muafiyeti uygulayacağı haberini değerlendiren Azeri milletvekili Aydın Mirzazade, iki ülke arasındaki dostluğun sürekli güçleneceğinden emin olduğunu belirtti.

Sputnik’e konuşan Mirzazade, “Azerbaycan ve Türkiye arasında eskiden de vize konusunda sorun yoktu. Azerbaycan’ın bu kararıyla bu sorun tamamen çözüme kavuşturulmuş oldu” dedi.

Azeri vekil, “Bu anlaşma sayesinde iki ülke arasındaki ilişkiler çok daha yüksek seviyeye çıkacak. Bu, bağlarımızın güçlenmesine yardımcı olacak” diye kaydetti.

İki ülke arasındaki kardeş ilişkilerin, Haydar Aliyev’in 'Tek millet iki devlet' ilkesine dayandığını ve sürekli geliştiğini vurgulayan Mirzazade, “Bu yüzden Azerbaycan ve Türkiye her zaman birlikte. Aramızdaki dostluk sürekli güçlenecek” diye ekledi.