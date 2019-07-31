ABD'li Profesör Brands: ABD, Arktik'te Rusya'yla giriştiği mücadeleyi kaybediyor

John Hopkins Üniversitesi Uluslararası Araştırmalar Okulu'ndan Profesör Hal Brands, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yeni Arktik Strateji Belgesi'nin ileri doğru atılmış bir adım olduğunu ancak Rusya ve Çin'e karşı koymak için yeterli olmadığını belirtti.

Bloomberg için bir makale kaleme alan Brands'a göre önümüzdeki yılların en önemli iki küresel konusu, süper güçler arasındaki rekabetin yeniden başlaması ve iklim değişikliğindeki artış. Bu konuların kesişme noktasında Arktik bulunuyor ve bu bölgenin giderek artan önemi, küresel jeo-ekonomiyi ve jeopolitikayı yeniden şekillendiriyor.

'RUSYA AĞIRLIĞINI ARTIRDI'

Brands, Rusya'nın Arktik'teki ağırlığını artırdığını ve başta Kuzey Deniz Yolu olmak üzere önemli deniz güzergahlarındaki kontrolü ele geçirdiğini, Çin'in de 'Kuşak-Yol İnisiyatifi' ile söz konusu bölge için verilen mücadeledeki çabalarını artırdığına dikkat çekti.

'BERİNG BOĞAZI, YENİ BASRA KÖRFEZİ OLABİLİR'

"Bering Boğazı, geleceğin Basra Körfezi olabilecek potansiyele sahip ve uluslararası siyasete büyük etkileri olacak. Ancak burada ABD, Rusya'ya karşı koyma imkanına sahip değil. Zira ABD, Arktik'in önemini yeni yeni anlamaya başladı" diye devam Brands, ABD Savunma Bakanlığı'nın Rusya'ya yanıt için bölgede daha fazla tatbikat yapacağını, Arktik koşullarında faaliyet yürütecek deniz piyade keşif birlikleri kurmayı planladığını ve Arktik'te önemli deniz yollarının güvenliğinin sağlanması için müttefikleriyle işbirliğini artırmak istediğini kaydetti.

Rusya'nın 14 buzkıran ile 6 kutup üssüne sahip olduğunu da dikkat çelen Brands sözlerini şöyle sürdürdü: "14 buzkıran ile 6 kutup üssüne sahip Rusya, bölgenin geliştirilmesine yönelik yatırımlarını aktif olarak sürdürüyor. Çin'in imkanları daha kısıtlı olsa da, bu alanda aktif çalışmalar yürütüyor. Bu imkanlardan mahrum olan ABD ise Arktik'te kullanıma uygun olmayan iki eski buzkırana sahip. Üstelik kutup dairesinde Amerikan altyapısı tamamen eskidi ve yenilenmesi için çok büyük yatırıma ihtiyaç var."

Brands'a göre ABD, müttefikleriyle de sorunlar yaşayabilir. Zira Kanada, Arktik'teki Kuzeybatı güzergâhını kendi karasuları olarak görüyor ve Washington'un planlarına uymuyor.