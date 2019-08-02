Kazak Dışişleri: Suriye Anayasa Komitesi’nde yer alacak heyetler üzerinde mutabakat sağlandı

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Asya ve Afrika Daire Başkanı Mukaş Serikulı, 13. Astana görüşmeleri için Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da bir araya gelen tarafların Suriye Anayasa Komitesi’nde yer alacak heyetler üzerinde mutabakat sağladığını açıkladı.

Tarafların daha önce bazı adaylarla ilgili ihtilafları bulunduğunu kaydeden Serikulı, Astana görüşmelerinin 13. turunda tarafların tüm adaylar üzerinde mutabakat sağladığını ve sürecin tamamlandığına dair açıklamanın eylülde planlanan Rusya, Türkiye ve İran zirvesinde duyurulabileceğinin altını çizdi.

ÜÇLÜ ZİRVENİN EYLÜLDE YAPILMASI PLANLANIYOR

Serikulı, bu açıklamasıyla daha önce ağustos ayında yapılabileceği ifade edilen üçlü zirvenin eylülde yapılmasının planlandığını duyurdu.

Astana görüşmelerinin sonraki turları hakkında da bilgi veren Serikulı, eylülde planlanan üçlü zirvede sonraki turlarla ilgili kararların alınacağını, yıl sonuna kadar bir veya iki görüşme daha yapılabileceğini ifade etti.

Dün başlayan 13. tur görüşmeleri bugün sona erecek.