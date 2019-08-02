İngiliz paraşütçü, ölen annesini gökyüzünde andı

Lyn Bush, 2015 yılında İngiltere'de kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Bush’un kızı Dawn Whiteley ve yakınları Fethiye Ölüdeniz'e tatile geldi.

Whiteley, daha önce de annesiyle geldikleri ilçedeki dünyaca ünlü Babadağ Hava Sporları Merkezi ve Rekreasyon Alanından, annesinin fotoğrafı bulunan tişörtle 1700 pistinden tandem (ikili uçuş) kalkış yaptı.

Yaklaşık yarım saat havada kalan Whiteley, Belceğiz iniş alanına sorunsuz iniş yaptı. Whiteley'i yakınları ilgiyle izledi.

© İHA / İngiliz paraşütçünün annesi Lyn Bush

İnişin ardından gazetecilere açıklama yapan Whiteley, annesinin kolon kanserinden vefat ettiğini, onun anısına yamaç paraşütü yaptığını söyledi.

‘HERKESE TÜRKİYE'YE GİTMELERİNİ TAVSİYE EDECEĞİM’

İngiltere'de Kolon Kanseriyle Mücadele Derneği’nin de tanıtımını yaptığını anlatan Whiteley, “Başka hastalara yardımcı olmak için de etkinliği gerçekleştirdim. Burası çok muhteşem bir yer. Türkiye çok güzel bir ülke ve insanlar çok anlayışlı. Bize çok yardımcı oldular. Ülkeme döndüğümde herkese Türkiye'ye gitmelerini de tavsiye edeceğim” dedi.