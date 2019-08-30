Ukrayna: Moskova ve Kiev arasındaki esir değişimi süreci henüz tamamlanmadı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Teyit edilmemiş bilgilere ve çok sayıdaki 'kaynaklara' dayalı olarak bir kez daha enformasyon karmaşası yaşanıyor. Herkesi dezenformasyonun sonuçlarını anlamaya çağırıyoruz, zira toplumun duygularıyla oynuyorsunuz" dendi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, esir değişimi tamamlandığında bunun resmi kanallar aracılığıyla duyurulacağını ifade etti.

'SABIRLI OLUN'

Söz konusu iddialara ilişkin bir açıklama da Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) geldi.

SBU Sözcüsü Yelena Gitlyanskaya, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin devam ettiğini belirterek, "Sabırlı olun, umarım uzun sürmeyecek. Teyit edilmemiş bilgileri yaymayın" dedi.