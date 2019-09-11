Büyükkılıç: Büyükşehir belediye başkanları toplantısında WhatsApp grubu kurulması görüşü öne çıktı

CHP'li ve AK Partili büyükşehir belediye başkanları, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıyı değerlendirdi. AK Partili Memduh Büyükkılıç, başkanların bir WhatsApp grubu kuracağını açıkladı.

Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıyla ilgili ilk açıklamalar, CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den geldi.

"Provokasyona çok uğruyoruz. Vatandaşa kötü muamele yapılıyor. Mümkün olduğunca bunları önlemeye çalışıyoruz. İş yavaşlatmalar oluyor" diyen Seçer, toplantıya olumlu bir havanın hakim olduğunu belirtti.

AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da toplantıya dair değerlendirmesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine birtakım önerilerde bulunduğunu aktardı. Büyükkılıç, bir WhatsApp grubu kurulması görüşü öne çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, Erdoğan'ın terör konusundaki hassasiyetini hatırlattı. Tüm bakanların soruları yanıtladığını belirten Aktaş, "Ben inanıyorum ki şehirlerimizin bu buluşması, Türkiye'deki tüm siyasi partilerinden belediye başkanlarımızın buluşması... Bundan sonra şehirlerimize büyük katkısı olacaktır" ifadesini kullandı.