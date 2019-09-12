Yargıtay'dan Cumhuriyet kararı: 7 eski yazarın salıverilmesinin istenmesine karar verildi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerine FETÖ'ye yardımdan hapis cezası veren yerel mahkeme kararının temyiz incelemesini tamamladı. Daire, temyiz isteminde bulunan Akın Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya ile Ahmet Şık hakkındaki mahkumiyet hükümlerini bozdu.
Kararda, mahkumiyet hükmünün kesinleşip infaza başlanmış olması nedeniyle ileride bir hak kaybına sebebiyet vermemek açısından bu kişilerin cezalarının infazının durdurulmasına hükmedildiği belirtildi.
Ayrıca, başka suçtan tutuklu veya hükümlü değillerse derhal salıverilmelerinin istenmesine, hakkında yakalama kararı bulunan Bülent Utku'nun yakalama müzekkeresinin kaldırılması kararlaştırıldı.
Daire, sanıklar Güray Tekinöz, Hacı Musa Kart, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ve Bülent Utku hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti.
AYDOĞDU'NUN CEZASINA ONAMA
FETÖ'ye yardımdan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan diğer sanık Yusuf Emre İper hakkında sirayet şartları oluşmadığından istinaf mahkemesinin verdiği ret kararını onayan Daire, Twitter'daki "jeansbiri" hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu'ya FETÖ üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezasının da onanmasına karar verdi.
Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.
TMK'NİN 6/2. VE 7/2. MADDESİ HANGİ HÜKÜMLERİ İÇERİYOR?
TMK'nin 6/2. maddesi, "Terör örgütlerinin; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya öven ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden bildiri veya açıklamalarını basanlar veya yayınlayanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmünü içeriyor.
'ADALETSİZLİK NİHAYET GİDERİLİYOR'
Avukat Fikret İlkiz, Yargıtay'ın söz konusu kararını RS FM'de yayınlanan Atilla Güner'le Akşam Postası'nda değerlendirdi.
Kararın şu anda cezaevinde bulunan ve 25 Nisan 2019'da teslim olan Musa Kart, Hakan Kara, Güray Öz, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör, Bülent Utku ve Emre İper'i kapsadığını belirten İlkiz, "Adaletsizlik nihayet gideriliyor" dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)