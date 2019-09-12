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18:35 12 Eylül 2019
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    Cumhuriyet gazetesi

    Yargıtay'dan Cumhuriyet kararı: 7 eski yazarın salıverilmesinin istenmesine karar verildi

    © REUTERS / Murad Sezer
    Haberler
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    Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 7 eski Cumhuriyet gazetesi yazarının cezalarının infazının durdurulmasına ve salıverilmelerinin istenmesine karar verdi.

    Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerine FETÖ'ye yardımdan hapis cezası veren yerel mahkeme kararının temyiz incelemesini tamamladı. Daire, temyiz isteminde bulunan Akın Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya ile Ahmet Şık hakkındaki mahkumiyet hükümlerini bozdu. 

    Cumhuriyet gazetesi
    © REUTERS / Murad Sezer
    Feyzioğlu ve 74 baro başkanından Cumhuriyet gazetesi davasına ilişkin ortak açıklama
    Yargıtay 16. Ceza Dairesi, bozma kararının aynı suçtan yargılanan ancak mahkumiyet hükümleri istinaf mahkemesinde kesinleşen Önder Çelik, Bülent Utku, Güray Tekinöz, Musa Kart, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör, Kadri Gürsel'e Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 'Hükmün bozulmasının temyiz isteminde bulunmamış diğer sanıklara da uygulanacağı'nı düzenleyen 306. maddesi gereğince sirayet ettirilmesine karar verdi.

    Kararda, mahkumiyet hükmünün kesinleşip infaza başlanmış olması nedeniyle ileride bir hak kaybına sebebiyet vermemek açısından bu kişilerin cezalarının infazının durdurulmasına hükmedildiği belirtildi.

    Ayrıca, başka suçtan tutuklu veya hükümlü değillerse derhal salıverilmelerinin istenmesine, hakkında yakalama kararı bulunan Bülent Utku'nun yakalama müzekkeresinin kaldırılması kararlaştırıldı.

    Daire, sanıklar Güray Tekinöz, Hacı Musa Kart, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ve Bülent Utku hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti. 

    AYDOĞDU'NUN CEZASINA ONAMA

    FETÖ'ye yardımdan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan diğer sanık Yusuf Emre İper hakkında sirayet şartları oluşmadığından istinaf mahkemesinin verdiği ret kararını onayan Daire, Twitter'daki "jeansbiri" hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu'ya FETÖ üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezasının da onanmasına karar verdi.

    Cumhuriyet gazetesinin 8 eski çalışanın cezaevi süreci başladı
    © Fotoğraf : Twitter
    Eski Cumhuriyet Gazetesi çalışanları yeniden cezaevinde
    "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Ahmet Şık'ın suçunun Terörle Mücadele Kanununun (TMK) 6/2 maddesini oluşturduğu sonucuna ulaşan Daire, TMK'nin 7/2. maddesi ile "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçunu içeren Türk Ceza Kanununun 301. maddesinin de değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

    Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak. 

    TMK'NİN 6/2. VE 7/2. MADDESİ HANGİ HÜKÜMLERİ İÇERİYOR?

    TMK'nin 6/2. maddesi, "Terör örgütlerinin; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya öven ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden bildiri veya açıklamalarını basanlar veya yayınlayanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmünü içeriyor.

    Abdullah Gül
    © AA / Arşiv
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet gazetesi' açıklaması
    Aynı Kanununun 7/2. maddesinde ise "Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur." hükmü bulunuyor. 

    'ADALETSİZLİK NİHAYET GİDERİLİYOR'

    Avukat Fikret İlkiz, Yargıtay'ın söz konusu kararını RS FM'de yayınlanan Atilla Güner'le Akşam Postası'nda değerlendirdi.

    Kararın şu anda cezaevinde bulunan ve 25 Nisan 2019'da teslim olan Musa Kart, Hakan Kara, Güray Öz, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör, Bülent Utku ve Emre İper'i kapsadığını belirten İlkiz, "Adaletsizlik nihayet gideriliyor" dedi.

    Etiketler:
    Tahliye, köşe yazarı, Yargıtay, Cumhuriyet gazetesi
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