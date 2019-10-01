Soma Holding'in 48 ofisi icradan satılık

Diken'den Ali Yılmaz'ın haberine göre, özel bir banka, verdiği krediyi tahsil edemeyince, Soma Holding, beş şirketi ve holdingin sahipleri Alp Gürkan ve oğlu Can Gürkan’a yönelik icra takibi başlattı.

İstanbul İcra Müdürlüğü üzerinden yürütülen takip işlemi kesinleşti. Bankanın avukatları, Soma Holding’e ait görünen Maslak Spine Tower’daki 48 ofis için haciz işlemi yaptı.

TOPLAM DEĞER 82 MİLYON LİRA

İcra müdürlüğü eliyle satışı istenen ofislerin tahmini bedeli 1 milyon 400 bin lira ile 4 milyon lira arasında değişiyor. 48 ofis için belirlenen toplam bedel 82 milyon 420 bin lira. Her bir ofis ayrı ayrı ihale edilecek.

İcradan satış ihalesinin ilki 11 Kasım’da yapılacak. İlk ihalede alıcı çıkmaması durumunda ihale 9 Aralık günü yeniden yapılacak.

© Fotoğraf : İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul 10. İcra Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilan

MADEN OCAKLARINDA 301 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Soma Holding ve sahipleri Alp Gürkan ve oğlu Can Gürkan, beş yıl önceki maden faciasıyla gündeme gelmişti. 301 madencinin yaşamını yitirdiği facia sonrası tutuklanan isimler arasındaki Can Gürkan, bu yıl nisan ayında tahliye edilmişti.