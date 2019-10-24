Putin ve Sisi, kravatları yüzünden pişti oldu

Soçi’de düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomik Forum’unda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi pişti oldu. Aynı kravatları taktıklarını fark eden ikili, kısa bir muhabbetin ardından özel oturumunun düzenlendiği salona doğru yürüdü.

Soçi’de düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomik Forum’unda, Putin ve Sisi’nin aynı kravatları takması gözlerden kaçmadı.

Rus basınına yansıyan görüntülerde, koridorda yaptıkları yürüyüş sırasında aynı kravatı taktıklarını fark eden Putin ve Sisi arasında kısa bir muhabbetin gerçekleştiği görülüyor.

Bir süre gülüşen liderler, ardından Rusya-Afrika Zirvesi’nin açılış oturumunun düzenlendiği salona doğru yürüdü.

İki gün süren Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomik Forumu’nda aralarında Afrika ülkelerinden gelen 44 cumhurbaşkanı ve başbakanın da bulunduğu 3000 misafiri bir araya getirdi.