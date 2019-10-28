Kalın: Terör örgütü en çok İslam'a zarar vermiş bir kanserdir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, IŞİD lideri Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bağdadi operasyonunda ABD ile Türk askeri birimler arasında diyalog olduğunu belirten Kalın, YPG'ye paye çıkarılmaya çalışıldığını dile getirerek 'Buna asla müsaade etmeyiz' ifadesinde bulundu.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürülmesini değerlendirmek üzere kameralar karşısına geçen Kalın, operasyonun 'terörle mücadelede önemli bir kazanım' olduğunu belirtti.

Türkiye'nin birçok terör örgütüyle mücade ettiğini vurgulayan Kalın ayrıca, "Türkiye aynı anda 3 terör örgütüyle tek başına mücadele eden bir NATO ülkesidir" ifadesini kullandı.

Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

- Saklı ideolojinin ortadan kaldırılması Türkiye'nin de mücadele ettiği konudur. 'Türkiye bunları destekliyor' gibi kara ptopaganda yapıldığını gördük. Bunlara karşılığı veridik. Bundan sonra da devam edeceğiz.

- Terör örgütü en çok İslam'a zarar vermiş bir kanserdir.

- Dini kullanan sapkın bir ideoloji anlamında (DEAŞ ve FETÖ) ikisinin birbirinden bir farkı yok. İkisi de hedeflerine ulaşmak için şiddeti meşru gören iki tane örgüt. FETÖ örneğini 15 Temmuz'da da gördük.

- Bizim açımızdan DEAŞ, FETÖ nasıl bir terör örgütüyse PKK da YPG de aynıdır. Türkiye aynı anda 3 terör örgütüyle tek başına mücadele eden bir NATO ülkesidir.

- Bağdani'nin öldürülmesi teröre karşı önemli bir mücadeledir. DEAŞ liderinin öldürülmesi önemli bir kazanımdır, terörle mücadelede bundan sonraki kararlılığı perçinleyen bir gelişmedir fakat buradan özellikle Suriye'de YPG terör örgütüne bir kredi çıkartma, onlara bir paye verme şeklinde bir çabanın olduğunu da görüyoruz. Bunlara karşı da herkesin çok dikkatli olması gerekiyor.

- DEAŞ'a karşı mücadelemiz etkin bir şekilde bundan sonra da devam edecek. Özellikle Suriye sahasında, bizim kontrolümüzde olan bölgelerde DEAŞ'ın bir varlık göstermemesi, hiçbir şekilde geri gelmemesi için de çalışmalarımız sürecek

- (Bağdadi'nin öldürülmesi operasyonu) Askeri ve istihbari birimlerimiz ABD'li mevkidaşlarıyla iletişim içerisinde oldular. Biz zaten böyle bir şeyden memnuniyet duyarız.

- (Neçirvan Barzani'nin Türkiye ziyareti) Ziyaret planlanıyor, görüşmeyle ilgili şu anda bir teyit veremiyorum. Aslında çok önceden planlanmış bir şeydi, son hadiseyle ilgili bir şey değil. İyi ilişkilerimiz var, bunları geliştirmek istiyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nı sanki Kürtlere karşı yapıyormuşuz gibi yansıtıldı. Bizim sorunumuz Kürtleri de ezen terör örgütlerine karşı mücadele etmek.