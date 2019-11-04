İmamoğlu: Beşiktaş'ta yaşanan olay kaza değil kasıt içeriyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş'ta bir otobüsün durağa daldığı ve 1 kişinin öldüğü olaya ilişkin "Dün yaşanana kaza demek doğru olmaz, tümüyle adli bir olay, kasıt içeriyor" dedi.

İmamoğlu, İstanbul Beşiktaş'ta Ortaköy istikametine giden bir otobüsün durağa girmesi sonucu 1 kişinin öldüğü 12 kişinin de yaralandığı olayla ilgili açıklamalar yaptı.

CNNTürk'e konuşan İmamoğlu, İstanbul'da 5 bin 200’ün üzerinde otobüsün hizmet verdiğini belirterek "Dün yaşanan olaya kaza demek doğru olmaz, olay tümüyle adli bir olay, kasıt içeriyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da ulaşıma yönelik rehabilitasyona ihtiyaç olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Toplu taşımaya bütüncül bakma konusunda kararlılıkla yol almamız gerektiğini, sertifika sistemini başlatmamız gerektiğini görüyoruz. Bir nevi tekelleşmiş mülkiyetler var, çok sayıda otobüs bir kişiye ait olabiliyor. Toplu taşıma işindeki bakış açımız her vatandaşımız güvenle o araçlara binmesi" dedi.

İmamoğlu, bu kapsamda sıkıntıların çözülmesi için yıl sonuna doğru bir çalıştay düzenleneceğini söyledi.

Beşiktaş'ta durağa dalan otobüsün sürücüsü olaydan sonra otobüsten elinde bir bıçakla inmiş bir kişiyi yaraladıktan sonra denize atlamıştı. Sürücü olayın ardından adliyeye sevk edildi.