Rusya ile Kazakistan arasındaki sınır belirlendi

Rusya ve Kazakistan'ın iki ülke arasındaki sınırı onayladığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre Rusya ve Kazakistan, sınırdaki göl nedeniyle belirsizlik oluşan sınır hattı üzerinde mutabakat sağladı.

Açıklamada, sınırın uzunluğunun 7 bin 500 kilometre olduğu ve sınır hattına sınırı belirten tabelaları koyma çalışmalarının yüzde 86.7 oranında tamamlandığı ifade edildi.

Ağustos 2017'de Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Sınır İdaresi Novosibirsk Bölge Dairesi, sınırdaki Sladkoye Gölü'nün Rusya topraklarında kalan kısmının Kazakistan'a verildiğini açıklamıştı.

Kazakistan'ın Rusya Büyükelçiliği, bu bilgiyi tekzip ederek gölün kuruduğunu ve bundan dolayı artık Kazakistan sınırları içinde bulunduğunu belirtmişti.