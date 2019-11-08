Avcılar'da 9 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan servis şoförü tutuklandı

İstanbul Avcılar'da bulunan Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde servis aracı şoförü Hüseyin Y. manevra yaptığı sırada 2. sınıf öğrencisi Eylül Mirzaoğlu'na çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan öğrenci, ağır yaralanmıştı. Ağır yaralı öğrenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmış, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılmamıştı. Servis şoförü gözaltına alınırken kaza nedeniyle okulda eğitime 1 gün ara verilmişti.

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre kaza ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan servis aracı şoförü Hüseyin Y. emniyetteki işlemleri ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu da tamamlanan şüpheli tutuklama talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlikteki işlemleri de tamamlanan şüpheli şoför tutuklanarak cezaevine gönderildi.