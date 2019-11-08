Rabia Naz'ın babası, kızının ölümünü araştıran komisyon üyelerine olay yerinde canlandırma gerçekleştirdi

Rabia Naz Vatan’ın ölümünü araştırmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, küçük kızın yaşamını yitirdiği Giresun'un Eynesil ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Baba Şaban Vatan, kızının düştüğü nokta ve pozisyonu bizzat canlandırarak, Rabia'nın ölümüyle ilgili şüphelendiği durumları komisyon üyelerine anlattı.

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Eynesil'de incelemelerde bulundu.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplanan komisyon, baba Şaban ve anne Atika Vatan ile görüştü. Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.

Komisyon üyeleri daha sonra Rabia Naz'ın kamera kayıtlarında olay günü geçtiği cadde üzerinde yürüyerek baba Şaban Vatan'ı dinledi.

© İHA / FİKRET BODUR Üyeler Rabia Naz'ın intihar ettiği önü sürülen evin çatısına çıkarak inceledi.

Vatan, ilçe merkezinden eve giden yol üzerinde kızının ölümüyle ilgili şüphelendiği durumları komisyon üyelerine anlattı, Rabia'nın düştüğü nokta ve pozisyonu da bizzat canlandırdı.

Komisyon üyeleri Vatan ailesinin bir süre önce taşındığı ve Rabia Naz Vatan'ın ölü bulunduğu evinin önündeki sokakta da incelemede bulundu.