Stoltenberg, NATO'nun askeri harcamalarının neden Rusya'nınkinden çok daha yüksek olduğunu açıkladı 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun askeri giderlerinin Rusya'ya kıyasla çok daha yüksek olmasının yaşam ve fiyat seviyesindeki farktan ve İttifak'ın yüksek etkisinden kaynaklandığını belirtti.

Stolteberg'e bugün düzenlediği basın toplantısında NATO'nun askeri bütçesinin Rusya'nın askeri harcamalarından 20 kat fazla olduğunu gösteren verileri yorumlaması istendi.

Stoltenberg, "Etkili bir ittifakız ve etkili ordularımız var. Ancak harcamaların çok daha yüksek olması, sadece daha yüksek yaşam standardını gösteriyor. NATO müttefikleri ile Rusya arasındaki maaşları ve harcamaları karşılaştırırsak, elbette harcamaların seviyesi daha yüksek. Bu bütçeleri pazar fiyatları ve para birimleri üzerinden kıyasladığınızda, bu tür sonuçlar elde ediyorsunuz ancak bu, daha az etkili olduğu anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Satın alma gücü dikkate alınarak hesaplandığında tamamen farklı rakamlar elde edilebileceğini kaydeden Stoltenberg, "Güvenilir bir dizginleme ve savunma temin etmek için gerektiği kadar yatırım yapacağız" diye ekledi.