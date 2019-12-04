Ukraynalı uzman: TürkAkım Kiev için büyük bir tehdit

Ukraynalı enerji meseleleri uzmanı Valentin Zemlyanskiy, NewsOne kanalında yaptığı açıklamada TürkAkım projesinin çalışmaya başlamasının Ukrayna için Kuzey Akımı-2 projesinden daha fazla sorun yaratacağını söyledi.

Zemlyanskiy, “TürkAkım güney yönünden gaz alacak, yani Odessa-Ananyev-İzmail’den. Bu da gazın Moldova ve Romanya üzerinden Türkiye yönüne gitmesi anlamına geliyor” dedi.

Bu boru hattından gaz sevkiyatının daha önce Ukrayna üzerinden gaz alan Türkiye’nin tüm ihtiyacını karşılayacağını kaydeden Zemlyanskiy, “TürkAkım’ın ikinci kolu, durumu daha da derinleştirecek. Yani bizim için paradoksal bir durum söz konusu. TürkAkım, KuzeyAkım-2’den daha büyük tehdit oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Zemlyanskiy, TürkAkım’ın güneydoğu ve orta Avrupa’nın gaz ihtiyacının tamamını sağlayacağını belirterek, Bulgaristan’da, Avusturya’nın Baumgarten kasabasındaki uzanan bir boru hattının inşa edildiğini hatırlattı.

Zemlyanskiy, “Bu boru hattının açılışı neredeyse bir ay içinde yapılacak. Bu ciddi bir tehdit” dedi.