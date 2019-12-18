Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması: Kamu kaynaklarıyla özel kurum kurtarma planımız yok

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ziya Selçuk, mali kriz yaşanan Doğa Koleji ile ilgili olarak açıklama yaptı. Selçuk, kamu kaynaklarıyla özel kurum kurtarma planlarının olmadığını belirtti ve "Öğrencileri resmi okullara yerleştirme planımız hazır" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, maaş krizinin yaşandığı Doğa Koleji'nde görevli öğretmenler ve velilerle bir araya geldi. Selçuk kabulde, öğretmen ve velilerin sorunlarını dinledi, bakanlığın çalışmalarını paylaştı.

Görüşmenin ardından bir basın açıklaması yapan Selçuk, sözlerine "Sonlandırma işlemini yapmak çok basit. Sonlandırma işleminin yapılması halinde öğretmenlerimizin çok büyük bir problemle karşı karşıya kalacağı açık. Tüm mağduriyetlerine rağmen dersinin başında olan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" diye başladı. Selçuk, şöyle devam etti:

Satış ve devir sürecini çok yakından takip ediyoruz. Yakın bir süre içerisinde de satış yönünde bir çözümün ortaya çıkması için de gereken tedbirleri de alıyoruz. Temennimiz satış sürecinin olumlu bir şekilde gerçekleşmesi yönünde olup kamu kaynakları ile şirket kurtarma şeklinde bir planımız olmadığını da ifade etmek isteriz. Öğrencileri resmi okullara yerleştirme planımız hazır. Süreci hassasiyetle değerlendiriyoruz. Kamu kaynakları kamunun kurumlarının yetkin hale gelmesi ve daha işlevsel olması için her türlü tedbiri almış durumdayız. Bu meselenin çözüme kavuşması için gayret gösterdigimizi tekrar etmek isterim. Teminat zorunluluğu ve sadece eğitim alanında faaliyet göstermesi ile ilgili çalışmalarımız var."

Selçuk, açıklamalarının ardından gazetecilerin "İTÜ ile görüşme oldu mu?" sorusunu yanıtladı. Selçuk, "Dışarıdan gelen birçok bilgiye doğrudan doğruya müdahil olamayız. Somut kanıta dayalı duruma bakarız. Şahıslarla kurumlarla temasımız yürütülüyor. Yetkimizin sınırlılığına bakarak çok sınırlı davranışlar sergilemek istemiyoruz. Bu meselenin öğretmenlerimizin lehine sonuçlanması için dikkatle takibindeyiz. Bu bilgiyi nereden aldıysanız oradan teyit edin" dedi.