Rus havayolu şirketlerine İran ve Irak semalarında uçmamaları tavsiye edildi

Rus havacılık ajansı Rosaviatsiya, Rus havayolu şirketlerine güvenlik gerekçesiyle İran ve Irak’ın yanı sıra Basra ve Umman körfezleri semalarında uçmama tavsiyesinde bulundu.

Rosaviatsiya, Rus havayolu şirketlerine gönderdiği telgrafla, İran, Irak, Basra ve Umman körfezi semalarında transit uçuşlar da dahil olmak üzere, uçuş gerçekleştirmemelerini tavsiye etti.

Telgrafta söz konusu bölgede uçuş için risk teşkil ettiği bilgisi bulunduğu kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'ta ABD'nin hava saldırısında öldürülmesinden sonra 'intikam' sözü veren İran, dün gece yarısı ABD'nin Irak'ta Anbar eyaletindeki Ayn el Esad hava üssüne ve Erbil'de Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara 10'dan fazla füze atmıştı. İran Devrim Muhafızları'nın üstlendiği saldırıda, 80 ABD'linin öldüğü öne sürülmüştü.