Yukos davasında Rusya aleyhinde yeni karar: Moskova kararı Hollanda Yüksek Mahkemesi'ne taşıyacak

Lahey Temyiz Mahkemesi, Rusya'yı Yukos'un eski hissedarlarına 50 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum etti. Rusya Adalet Bakanlığı, karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Yılan hikayesine dönen Yukos davasında Lahey Temyiz Mahkemesi yeni kararı açıkladı.

Davada Rusya'yı savunan Uluslararası Hukuki Koruma Merkezi Başkanı Andrey Kondakov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, mahkemenin Yukos'un eski hissedarlarına 50 milyar dolar tazminat ödenmesi gerektiğine hükmettiğini belirtti.

Rusya Adalet Bakanlığı, Lahey Temyiz Mahkemesi'nin kararını Hollanda Yüksek Mahkemesi'ne taşıyacağını duyurdu.

Bakanlık, Lahey Temyiz Mahkemesi'nin Yukos'un eski hissedarlarının iyi niyetli yatırımcılar olmadıkları gerçeğini gözardı ettiğini vurguladı.

Bakanlık, "Bu şirketin varlıkları üzerindeki kontrol, söz konusu yatırımcılar tarafından yetkililerin karıştığı gizli anlaşma ve rüşvet de dahil bir dizi yasa dışı eylem sonucu ele geçirildi. Eski çoğunluk hissedarları, Yukos'u yönettikleri sırada kitleler halinde vergi ödemelerinden kaçındı, varlıkları yasa dışı yollardan yurtdışına çıkardı, kara para akladı ve çeşitli hukuk dışı eylemlerde bulundu" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Temmuz 2014'te bir dönem Rusya'nın en büyük petrol şirketlerinden biri olan Yukos'un eski hissedarlarına 50 milyar dolar tazminat ödenmesine hükmetmişti. Mahkeme, karara gerekçe olarak, Rusya'nın şirketi iflasa zorlamasını göstermişti.

Rusya 2014 tarihli karara itiraz etmiş ve Nisan 2016'da Lahey Bölge Mahkemesi, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin bu tür davalara bakma yetkisine sahip olmadığına hükmederek, Rusya'yı mahkum eden kararı iptal etmişti. Daha sonra bu karara itiraz edilmişti. Lahey Temyiz Mahkemesi, bugün açıklanan son kararı bu itiraza ilişkin olarak aldı.