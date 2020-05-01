DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Sağlık Bakanı Koca'yı sosyal medyada takibe aldı

Bakan Koca'yı Twitter'da takibe alan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, sosyal medya hesabından Koca'nın "DSÖ Genel Direktörü Sn. @DrTedros Başkanlığında yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında, COVID-19'la mücadelemizin sonuçlarını sunduk. Salgına yaklaşım stratejimizi, elde ettiğimiz başarıları ve tecrübelerimizi katılımcı ülkelerle paylaştık. Türkiye'nin sunumu ilgi gördü" paylaşımını retweet etti.

DSÖ Genel Direktörü Sn. @DrTedros Başkanlığında yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında, COVID-19’la mücadelemizin sonuçlarını sunduk. Salgına yaklaşım stratejimizi, elde ettiğimiz başarıları ve tecrübelerimizi katılımcı ülkelerle paylaştık. Türkiye’nin sunumu ilgi gördü. pic.twitter.com/JPJMtzNUFz — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 30, 2020

​DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus'un Twitter hesabında Türkçe paylaşıma yer vermesi dikkati çekti.