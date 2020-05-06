Kayıt
18:48 06 Mayıs 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Sputnik Türkiye

    Sputnik'ten kamuoyuna zorunlu bir açıklama

    © Sputnik /
    Haberler
    URL'yi kısaltın
    0 1317
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103590/89/1035908980_0:290:5568:3422_1200x675_80_0_0_5cdb3843abdbb166a4d34be064c0d031.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/haberler/202005061041980882-sputnikten-kamuoyuna-zorunlu-bir-aciklama/

    Sputnik, Türkiye medyasında yer alan bazı iddialarla ilgili açıklamada bulundu.

    Sputnik, Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’nın (MIA “Rossiya Segodnya”) bir parçası olarak 2014 Aralık ayından bu yana Türkiye’de basın - yayın faaliyeti yürütmektedir. Türkiye’de, “Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Türkiye İrtibat Bürosu” adıyla tescil edilmiştir. MIA “Rossiya Segodnya”, Sputnik web sitesi dahil bir dizi kitle iletişim aracının kurucusu olan Rusya merkezli tüzel kişiliğe sahiptir. 

    Türkiye medyasında geçtiğimiz günlerde, bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel’in, suçlanmasına konu olan MİT şehidi ile ilgili sosyal medya paylaşımlarını yapmadan önce, 15 dakika boyunca “uluslararası bir haber ajansı” ile telefonda konuştuğu yönünde bir bilgi yayınlanmıştır.

    Halihazırda medyada, ilgili haber ajansının adı verilmediği ve söz konusu konuşma, henüz aleni olmadığı için iddianamede ne şekilde yer aldığı bilinmemekle beraber Murat Ağırel’in avukatları, söz konusu uluslararası haber ajansının kurumumuz olduğunu açıklamıştır.

    Bu bağlamda, söz konusu durumla ilgili gerçekleştirdiğimiz kapsamlı bir incelemenin sonuçları hakkında kamuoyunu bilgilendirme gereği duymaktayız.

    İncelememizin sonuçları hakkında şu açıklamada bulunmak istiyoruz:

    Avukatların basın açıklamasında belirtildiği gibi, 22.02.2020 tarihinde, Murat Ağırel, Sputnik  internet sitesinde ve partnerlerimizin RS FM markası altındaki karasal yayınında her Cumartesi Günü Saat 14:00’te yayınlanan “Ahu Özyurt İle Fotoğrafın Tamamı” programına telefon ile bağlanmıştır.

    Ağırel, söz konusu programda konuk olarak bulunduğu süre yaklaşık olarak 15 dakikadır. Bu süre boyunca gazeteci Ağırel, “Sarmal” adını taşıyan kitabının içeriği hakkında sorulara yanıt vermiştir. Ağırel, programımızda kitabından başka hiçbir şeyden bahsetmemiştir.

    Aynı program içerisinde, ekonomist Uğur Konuk, eski milletvekili Emin Şirin ve akademisyen Şengül Hablemitoğlu başta olmak üzere diğer konuklara da telefon ile bağlanılmıştır. Tüm konuklar, kendilerine tanınan süre içerisinde program yapımcısı Ahu Özyurt tarafından gündeme ilişkin sorulan sorulara cevaplar vermiştir.

    İlgili yayın her program kaydının olduğu gibi Youtube internet paylaşım sitesinin Sputnik Türkiye hesabına koyulmuş ve ilgili linkten halen kamuoyuna açık izlenebilir haldedir.

    Sputnik’in, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki amacı, tarafsız, bağımsız gazetecilik ilkeleri temelinde okuyucu ve dinleyici kitlesini bilgilendirmektir.

    Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

    Etiketler:
    Rusya, Türkiye, Rossiya Segodnya, Sputnik Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rossiyana Markovskaya
    Birbirinden güzel: Farklı ülkelerin kadın sözcüleri
    Karikatür
    'ABD, İran’a karşı ‘medya terörü’ uyguluyor'
    İnfografik
    BM-13 Katyuşa çok namlulu roketatar sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet