Sputnik'ten kamuoyuna zorunlu bir açıklama

Sputnik, Türkiye medyasında yer alan bazı iddialarla ilgili açıklamada bulundu.

Sputnik, Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’nın (MIA “Rossiya Segodnya”) bir parçası olarak 2014 Aralık ayından bu yana Türkiye’de basın - yayın faaliyeti yürütmektedir. Türkiye’de, “Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Türkiye İrtibat Bürosu” adıyla tescil edilmiştir. MIA “Rossiya Segodnya”, Sputnik web sitesi dahil bir dizi kitle iletişim aracının kurucusu olan Rusya merkezli tüzel kişiliğe sahiptir.

Türkiye medyasında geçtiğimiz günlerde, bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel’in, suçlanmasına konu olan MİT şehidi ile ilgili sosyal medya paylaşımlarını yapmadan önce, 15 dakika boyunca “uluslararası bir haber ajansı” ile telefonda konuştuğu yönünde bir bilgi yayınlanmıştır.

Halihazırda medyada, ilgili haber ajansının adı verilmediği ve söz konusu konuşma, henüz aleni olmadığı için iddianamede ne şekilde yer aldığı bilinmemekle beraber Murat Ağırel’in avukatları, söz konusu uluslararası haber ajansının kurumumuz olduğunu açıklamıştır.

Bu bağlamda, söz konusu durumla ilgili gerçekleştirdiğimiz kapsamlı bir incelemenin sonuçları hakkında kamuoyunu bilgilendirme gereği duymaktayız.

İncelememizin sonuçları hakkında şu açıklamada bulunmak istiyoruz:

Avukatların basın açıklamasında belirtildiği gibi, 22.02.2020 tarihinde, Murat Ağırel, Sputnik internet sitesinde ve partnerlerimizin RS FM markası altındaki karasal yayınında her Cumartesi Günü Saat 14:00’te yayınlanan “Ahu Özyurt İle Fotoğrafın Tamamı” programına telefon ile bağlanmıştır.

Ağırel, söz konusu programda konuk olarak bulunduğu süre yaklaşık olarak 15 dakikadır. Bu süre boyunca gazeteci Ağırel, “Sarmal” adını taşıyan kitabının içeriği hakkında sorulara yanıt vermiştir. Ağırel, programımızda kitabından başka hiçbir şeyden bahsetmemiştir.

Aynı program içerisinde, ekonomist Uğur Konuk, eski milletvekili Emin Şirin ve akademisyen Şengül Hablemitoğlu başta olmak üzere diğer konuklara da telefon ile bağlanılmıştır. Tüm konuklar, kendilerine tanınan süre içerisinde program yapımcısı Ahu Özyurt tarafından gündeme ilişkin sorulan sorulara cevaplar vermiştir.

İlgili yayın her program kaydının olduğu gibi Youtube internet paylaşım sitesinin Sputnik Türkiye hesabına koyulmuş ve ilgili linkten halen kamuoyuna açık izlenebilir haldedir.

Sputnik’in, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki amacı, tarafsız, bağımsız gazetecilik ilkeleri temelinde okuyucu ve dinleyici kitlesini bilgilendirmektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

