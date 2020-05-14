Berna Laçin'den 'reklamlarını yayınlamıyoruz' diyen Turkuvaz Medya'ya: Bu defa çizgi çok aşıldı

Oyuncu Berna Laçin, Turkuvaz Medya'nın "Türk toplumunun değer yargılarına saygı gösteren bir kurum olarak bundan sonra Berna Laçin'in yer aldığı hiçbir reklamı yayınlamayacağımızı bir kez daha açıklamakta fayda görüyoruz" açıklamasına cevap verdi. Laçin, açıklama hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

Oyuncu ve sunucu Berna Laçin'den kendisine çeşitli suçlar yönelterek reklamlarını yayımlamayacaklarını açıklayan Turkuvaz Medya Grubu'na cevap geldi.

Laçin söz konusu açıklamada kendisine ifitra atılığını ve suç duyurusunda bulunacağını söylerek,"Bu açıklama ile ilgili suç duyurusunda bulunacağımı kamu oyuna bildiririm! Hakkımdaki suçlamaların tamamı yalandır! Başörtüsü yasağını desteklediğime dair uydurma iddia, kamuyu aldatmak ve iftira atmaktır! Benimle ilgili tek bir mahkeme, suç, ceza ve soruşturma yoktur" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama ile ilgili suç duyurusunda bulunacağımı kamu oyuna bildiririm!

Hakkımdaki suçlamaların tamamı yalandır!

Başörtüsü yasağını desteklediğime dair uydurma iddia, kamuyu aldatmak ve iftira atmaktır!

Not: Benimle ilgili tek bir mahkeme, suç, ceza ve soruşturma yoktur. pic.twitter.com/TRvHREhB5g — berna lacin (@bernalacin35) May 14, 2020

​Sadece başörtüsü değil, bütün özgürlüklerden yana olduğunu ifade eden Laçin, açıklamayı yapan Turkuvaz Grubu'ndan tekzip istedi.

Laçin'in açıklaması şu şekilde:

"Sadece başörtüsü değil her konuda özgürlükten taraf durduğum ortadadır. Başörtüsü ile ilgili her fırsatta kadınların özgür seçimlerinden yana olduğunu dile getirdim. Bugüne kadar böyle çirkin bir dedikodu ve iftira ile hiç karşılaşmadım. Turkuvaz Grubu derhal tekzip etmelidir! Çok yalan, saptırma haberle karşılaştım ama bin yol önce önce kalkmış “Başörtü Yasağı”nı desteklemek gibi saçma ve uydurma bir suçlama karşısında ben bile şaşırdım. Kötülük ve yalan sınır tanımıyor. Pek aldırmam normalde ama bu defa çizgi çok aşıldı!

3 gün önce basın toplantıma katılan,yeni projemin haberini haberi yapan,beni yayınlayan Sabah-ATV Türkuvaz M. Bugün ortada hiçbir şey yokken,geçmişe dönük iftira ve mesnetsiz iddialarda bulunmuştur. Bu suni gündemin parçası olmamak için konuyu kapatıyorum ve hukuka başvuruyorum."

Sadece başörtüsü değil her konuda özgürlükten taraf durduğum ortadadır. Başörtüsü ile ilgili her fırsatta kadınların özgür seçimlerinden yana olduğunu dile getirdim. Bugüne kadar böyle çirkin bir dedikodu ve iftira ile hiç karşılaşmadım. @TurkuvazMedyaHR derhal tekzip etmelidir! — berna lacin (@bernalacin35) May 14, 2020

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Çok yalan,saptırma haberle karşılaştım ama bin yol önce önce kalkmış “Başörtü Yasağı”nı desteklemek gibi saçma ve uydurma bir suçlama karşısında ben bile şaşırdım. Kötülük ve yalan sınır tanımıyor. Pek aldırmam normalde ama bu defa çizgi çok aşıldı!#ATV #TurkuvazMedya #sabah — berna lacin (@bernalacin35) May 14, 2020

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3 gün önce basın toplantıma katılan,yeni projemin haberini haberi yapan,beni yayınlayan Sabah-ATV Türkuvaz M.

Bugün ortada hiçbir şey yokken,geçmişe dönük iftira ve mesnetsiz iddialarda bulunmuştur.

Bu suni gündemin parçası olmamak için konuyu kapatıyorum ve hukuka başvuruyorum. — berna lacin (@bernalacin35) May 14, 2020

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'Berna Laçin'in yer aldığı hiçbir reklama yer vermiyoruz'

Turkuvaz Medya Grubu tarafından bugün bir açıklama yayımlayarak, 'sosyal medya paylaşımları ile toplumun milli ve manevi duygularını rencide edici açıklamalar yapan ve sayısız provokasyona imza atan sunucu Berna Laçin'in hala bazı markaların ekran yüzü olarak TV kanallarında, gazetelerde ve internet sitelerinde boy göstermeye devam ettiği' belirtildi.

"Toplumun kutsal değerlerine saygısı olmayan ve her fırsatta bu değerlere hakaret etmekten çekinmeyen Berna Laçin’in ünlü markaların erkan yüzü olarak ulusal medya kuruluşlarında boy göstermesini kabul etmiyoruz" denen açıklamada gruba ait internet sitelerinde Laçin'in yer aldığı reklamların yayımlanmayacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "İslamın kutsal şehirlerinden Medine'ye dil uzatan, Elazığ depremi gibi tüm Türkiye'nin kenetlendiği bir doğal afette bile provokasyon yapmaktan çekinmeyen, 30 bin askerimizi şehit eden teröristlere gerilla diyen, Türkiye'de bir dönem bir çok acıların yaşanmasına neden olan başörtüsü yasağını savunan sunucu Berna Laçin'in hala TV ekranlarında boy göstermesini şaşkınlıkla karşılıyoruz. Dahası, toplumun geniş bir kesiminin tepkisini çeken Berna Laçin ismi üzerinde ünlü markaların bu kadar ısrarcı olmasına da bir anlam veremiyoruz. Türk toplumunun değer yargılarına saygı gösteren bir kurum olarak bundan sonra Berna Laçin'in yer aldığı hiçbir reklamı yayınlamayacağımızı bir kez daha açıklamakta fayda görüyoruz" denildi.