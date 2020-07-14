Ermenistan: Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda iki askerimizi kaybettik

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, “Ermenistan-Azerbaycan sınırının kuzeydoğu kısmında karşı tarafın açtığı ateş neticesinde Binbaşı Gaguş Ambartsumyan ile Yüzbaşı Sos Elbakyan ölümcül şekilde yaralandı” açıklamasını yaptı.

Binbaşı Ambartsumyan ile Yüzbaşı Elbakyan, Ermenistan-Azerbaycan sınırında pazar günü yeniden alevlenen çatışmaların başlamasından beri Erivan’ın açıkladığı ilk kayıplar.

Daha önce Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Beliyev 12 Temmuz’dan beri 100’e yakın Ermenistan askerinin hayatını kaybettiğini savunmuştu. Ancak bu bilgi Ermenistan tarafından doğrulanmadı.

Sınırda çatışmaların yeniden başlamasından bu yana Azerbaycan’ın ise 11 kayıp verdiği biliniyor.

İki eski Sovyet ülkesi, hukuken Azerbaycan’ın, fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.

Bölgede 1994’te ateşkes ilan edilmesine karşın çatışmalar dönem dönem alevleniyor.