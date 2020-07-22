Rusya ve Türkiye, Libya konusunda 4 madde üzerinde mutabakat sağladı

Rusya ve Türkiye heyetleri arasında Ankara'da yapılan görüşmeler sonucunda ortak bildiri yayınladı. Bildiride Ankara ve Moskova'nın 4 madde üzerinde mutabakat sağladığı vurgulandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki ülkenin mutabakat sağladığı maddeler şöyle:

-Libya'da uzun süreli ve sürdürülebilir ateşkes için gereken koşulların oluşturulması amacıyla Libyalı taraflara nüfuz edilmesi de dahil olmak üzere ortak çabalara devam edilecek.

-Libya konulu Berlin Konferansı'nın kararlarına (19 Ocak 2020 tarihli) uygun olarak ve BM'nin koordinasyonunda Libyalı taraflar arasındaki siyasi diyaloğun teşvik edilmesine katkı sunulacak.

-Güvenli insani erişimin sağlanması ve tüm ihtiyaç sahiplerine acil olarak yardım ulaştırılması için taraflara önlem alma çağrısı yapılacak.

-Libya Ortak Çalışma Grubu kurulması ve görüşmelerin bir sonraki turunun en kısa zamanda Moskova'da yapılması konusunda çalışma yapılacak.

🇷🇺🇹🇷 Совместное заявление по итогам российско-турецких консультаций высокого уровня по Ливии, #Анкара, 22 июля 2020

🔗https://t.co/YE0zyEtBRg#Libya Konusunda Türk-Rus Yüksek Düzeyli İstişareler Üzerine Ortak Açıklama (#Ankara, 22 Temmuz 2020)

🔗https://t.co/tRFc4Fsdjt pic.twitter.com/zjV2hhe9uX — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) July 22, 2020

Açıklamada Rus Dışişleri, 8 Ocak'ta İstanbul'da Libya'daki gerilimin azaltılmasına ve siyasi sürecin teşvik edilmesine yönelik bir inisiyatif alan Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Rusya ve Türkiye'nin görüşmeler sırasında Libya'nın egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne, ayrıca BM Tüzüğü'nün amaç ve ilkelerine mutlak bağlılıklarını teyit ettiklerini vurguladı.

Açıklamaya göre Rusya ve Türkiye, Libya krizinin askeri çözümü olmadığını ve çözümün sadece BM'nin desteğiyle bizzat Libyalı taraflarca yürütülen siyasi süreç yoluyla sağlanabileceğini kesin dille ifade etti.

İki ülke ayrıca BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü kabul edilen teröristlerle ve gruplarla mücadele edilmesi gerektiğinin, Libya'da güvenlik ve istikrarın sağlanması, insani durumun iyileştirilmesi amacıyla Rus-Türk işbirliğine devam etme niyetinde olduklarının da altını çizdi.