Maske takmasını isteyen mağaza müdürüne saldırdı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, mağaza müdürü Salih Ergün maske takmasını istediği müşterinin saldırısına uğradı. Başına askı demiri ile darbe alan Salih Ergün tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana geldi. Bir giyim mağazasının müdürü Salih Ergün, bayram alışverişi için ailesiyle birlikte mağazaya gelen müşteriyi maske takması için uyarınca tartışma çıktı.

Bu sırada mağazada elbiselerin asıldığı askının demirini yerinden çıkaran müşteri, Ergün’e saldırdı. Başına darbe alan Ergün yaralanırken, mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Başı kanlar içerisinde kalan Ergün, yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, saldırganı gözaltına aldı.