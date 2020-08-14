Zafer Algöz, Ozan Güven hakkında konuştu: Hepimiz üzüldük, ama kalkıp da 'Arkadaşımızın yanındayız' demedik

Zafer Algöz, sevgilisine şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme gelen yakın arkadaşı Ozan Güven hakkında konuştu: “Elbette tasvip edilecek bir şey değil. Hepimiz üzüldük. Ama kalkıp da şunu demedik: Arkadaşımızın yanındayız.”

Oyuncu Zafer Algöz, YouTube’da yayınlanan 'Sorgu Odası' programına konuk oldu. Ertem Şener’in sorularını yanıtlayan Algöz, Ozan Güven’in karıştığı şiddet olayı hakkında da konuştu. Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği haberleriyle gündeme gelen Güven’in yaptığını tasvip etmediğini söyleyen Algöz, şunları söyledi:

“Elbette tasvip edilecek bir şey değil. Kadına, çocuğa, hayvana şiddet uygulayana lanet olsun. Ama yaşananları biz bilmiyoruz ki. Ne oldu da iş o noktaya geldi? Ozan’ı protesto ediyor senaristler. Bakıyorum; çoğunluğu kadına şiddeti körükleyen senaryoları yazan adamlar. Ayıp değil mi? Şimdi burada bir tavır gösteriyorsun. O zaman kalk ‘Ben bu senaryoyu yazmam, burada kadına şiddet var’ de. Şu anda Ozan da, o hanımefendi de eminim çok pişmandır. Kim böyle bir şeyden mutlu olabilir? Ya da kim görüp de ‘Ben arkadaşımın arkasındayım’ diyebilir? Kimse kimseye şiddet uygulayamaz. O noktada devlet otoritesi devreye girer.”

'Yarın öbür gün barışıp davadan vazgeçebilirler'

Zafer Algöz, “Can Yılmaz ve Cem Yılmaz tepki gösterdiler mi?” sorusunu da şöyle yanıtladı:

“Niye böyle bir olay oldu diye hepimiz üzüldük. Kalkıp da şunu demedik: ‘Arkadaşımızın yanındayız’. Böyle bir şey yok. Şu an iş yargı aşamasında. Yarın öbür gün barışıp davadan da vazgeçebilirler.”

'İşe ara verdi'

Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiaları ile gündeme gelen ve mahkemelik olan Ozan Güven’in Babil dizisinden çıkarıldığı iddialarına ilişkin yapım şirketi açıklama yaptı. Ay Yapım’dan yapılan açıklamada “Ozan Güven, yargı süreci tamamlanana kadar işe ara verme kararı almıştır” denildi.