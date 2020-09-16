Güney Kıbrıs: AB'nin Türkiye ve Belarus'a yaptırımlar konusunda çifte standart izlemesi kabul edilemez

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in partilerin genel başkanlarıyla yaptığı toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Koushos, Güney Kıbrıs yönetiminin AB'nin Türkiye ve Belarus'a yaptırımlar konusundaki tutumunu eleştirdi.

Güney Kıbrıs'ın Belarus'a yaptırımların Türkiye'ye yaptırımlara endekslenmesi konusunda ısrarcı olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Koushos, "Güney Kıbrıs'ın Belarus politikası her zaman aynı kaldı. Cumhurbaşkanı Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, yaptırımları desteklediğimizi birçok kez dile getirdi. Ancak AB'nin bu konuya çifte standartlarla yaklaşmaması gerektiğini de söyledik" ifadelerini kullandı.

Koushos, "Diğer bir deyişle, Türkiye konusunda farklı ilkeler uygulanırken Belarus'a yönelik yaptırım kararı alınamaz" dedi.

Türkiye'nin Famagusta'daki (Gazimağusa) 46 yıldır kapalı olan 'hayalet şehir' Maraş'ı turizme açma tehdidine ve Güney Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinde hukuka aykırı eylemlerde bulunmaya devam etmesi halinde Güney Kıbrıs'ın Berlin'deki gayriresmi AB zirvesinde alınan kararlara göre hareket edeceğini kaydeden Koushos, "Bizim tutumumuz şöyle; AB ve Avrupa Konseyi Türkiye'ye ek yaptırımları görüşmeli" diye ekledi.