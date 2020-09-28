MSB: Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov yakalandı

Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, Hudut birliklerimiz tarafından Hatay’ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğu ile birlikte yakalanarak Babatorun Jandarma Karakoluna teslim edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/zPFG1Kn5qz