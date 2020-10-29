Rus elçiliği, Katalonya'ya 10 bin Rus askeri gönderileceği iddiasında bulunan İspanyol hakimi ti'ye aldı

2017 yılındaki yasadışı bağımsızlık referandumu davasının soruşturması kapsamında Katalonya'da arama ve gözaltı yapılmasına izin veren İspanyol hakim Joachim Aguirre'in telefon konuşmalarının kayıtlarına dayanarak hazırladığı arama emri belgesindeki iddialarla ilgili bir açıklama yayınlayan elçilik, "İspanyol basınında 10 bin Rus askerin Katalonya'ya gideceğine dair haberler eksik. Asker sayısının sonuna iki sıfır eklenmesi gerekir. Konuşmalardaki en çarpıcı nokta şöyle: Askerler, İç Savaş sırasında Katalonya'da toplanan ve şifreli bir emir alana kadar Sierra'da güvenli bir yerde gizlenen Mucha ve Chato uçaklarıyla intikal ettirilecekti" ifadelerini kullanarak İspanyol hakimin belgesini ti'ye aldı.

2017 yılındaki yasa dışı bağımsızlık referandumu davasının soruşturması kapsamında Katalonya'da arama ve gözaltı yapılmasına izin veren İspanyol hakiminin düzenlediği arama emrinde 'Rus izi' bulduğu belirtilmişti.

SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov döneminde kurulduğunu öne sürdüğü Rus grubunun Katalonya'yı İsviçre gibi bir ülkeye dönüştürmek istediğini iddia eden Aguirre, "Görüşmeler, Katalon siyasetçi Victor Terradellas aracılığıyla yürütüldü. 2017 sonbaharında Ruslar, Puigdemont'a bağımsızlık ilan etmesi halinde 10 bin asker temin edilmesi de dahil olmak üzere destek vermeyi teklif etti. Eğer Puigdemont bu teklifi kabul etseydi, olaylar trajik hale gelebilir ve ülkede silahlı çatışmalar yaşanabilirdi" ifadelerini kullanmıştı.