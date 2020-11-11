Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda yenileme çalışmalarının ardından ortaya çıkan sembollerle ilgili 'vatandaşlardan yoğun şikayet aldıklarını' belirtti.

Yaptıkları incelemede, parkta 'PKK'nın kullandığı sembollere benzeyen bazı görsellerin ortaya çıktığını tespit ettiklerini' söyleyen Bedirhanoğlu, bunların kaldırılması için ekiplere talimat verdiğini ve söküm işlemlerinin başladığını kaydetti.

Olayı adli mercilere bildirdiklerini dile getiren Bedirhanoğlu, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Projeyi sunan ve onaylayanlar tespit edilecek

Soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçekmece'deki parkta projeyi sunan ve veya onaylayan kişilerin açık kimliklerinin tespit edilmesi, terör bağlantılarının araştırılması için talimat verdi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince konuyla ilgili tespit çalışması yürütülüyor.

Bu arada, Atatürk Parkı'na gelen Küçükçekmece Belediyesi ekipleri de söz konusu görsellerin söküm çalışmalarını sürdürüyor.

Küçükçekmece'deki bir parka 'PKK sembollerini andıran görseller' soruşturması: Söküm işlemleri başladı, projeyi sunan ve onaylayanlar tespit edilecek, 'terör bağlantıları' araştırılacakhttps://t.co/6ZYqFMMocU pic.twitter.com/dBtlId4vkR — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 11, 2020

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