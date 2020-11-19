Zaharova: 14 Kasım’dan beri 3 binden fazla kişi Dağlık Karabağ’a döndü

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 14 Kasım’dan beri 3 binden fazla göçmenin Dağlık Karabağ’daki ikamet yerlerine döndüğünü, krizin taraflarının birbirlerine 385 cenaze teslim ettiğini söyledi.

Basın toplantısında konuşan Zaharova, “Kelbecer’de yaşayanlar kitlesel halde Ermenistan’a gidiyor. Aynı zamanda göçmenlerin Dağlık Karabağ’a dönüşü de gerçekleşiyor. 14 Kasım’dan beri Dağlık Karabağ’a 3 binden fazla kişi, 3 bin 54 kişi döndü” ifadelerini kullandı.

Zaharova’ya göre, 13 Kasım’dan beri taraflar birbirlerine 385 cenaze teslim etti.

Rusya da kriz sonrası düzelmeye yönelik çalışmalar için koordinasyonu sağlayarak, taraflarla temaslarını sürdürmeye devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmada Rusya’nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel aracının yer alması öngörülüyor.