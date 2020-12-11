Erdoğan: AB'nin dün yapmış olduğu zirve, birkaç ülkenin beklentilerine cevap vermedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB liderler zirvesine ilişkin "AB'nin dün yapmış olduğu zirve, aslında birkaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'a 10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen AB liderler zirvesi soruldu.

Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmamasını Cumhurbaşkanı şöyle değerlendirdi:

"AB'nin dün yapmış olduğu zirve birkaç ülkenin beklentilerinin cevabını vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi. Talepleri Türkiye'nin haklılığını ortaya koyan sürecin aksiydi. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler bizim olumlu tavırlarımız beklentilerini boşa çıkardı.

Türkiye için haklı olan bir süreç var, Türkiye için bu süreç içerisinde de hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor. Mart 2021'de yapılacak zirvede yeni bir hazırlığın yapılması, orada bu işin müzakere edilmesi gibi bir beklenti var. Şunu çok açık net söylemek durumundayım. Oradan da herhangi bir şey çıkması mümkün değil.

Hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor. Zira şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye'ye vermeleri gereken birçok haklar var.

AB üyesi ülkeler arasında aklıselim ülkeler olumlu tavrı ortaya koyarak bu oyunu boşa çıkardılar."