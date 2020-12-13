Nükleer için Çin’e yeni öğrenci kafilesi gidecek

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, Çin’in Tsinghua Üniversitesi’ndeki Uluslararası Nükleer Enerji Mühendisliği ve Yönetimi (TUNEM) yüksek lisans programına, 2021-2022 eğitim öğretim yılı için Türkiye’den öğrenci seçimleri başladı. Program kapsamında, Türkiye’de nükleer enerji alanında çalışmak isteyen ve yüksek lisans programına kabul alan genç yeteneklere, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından burs veriliyor ve pek çok imkan sağlanıyor.

Geniş imkanlar

Söz konusu programa katılmaya hak kazanan öğrencilere, 2 yıl boyunca okul ücreti ile programa başvuru ücretinden muafiyet, konaklama, sağlık sigortası temin edilirken, aylık 4 bin 500 Yuan (yaklaşık 5 bin 500 lira) harçlık ile gidiş-dönüş uçak bileti ve Çince dil kursu gibi imkanlar da sağlanıyor. Programa, İngilizce bilgisi ileri seviyede, genel not ortalaması en az 2.5 düzeyinde gerçekleşen ve en geç Haziran 2021’de mezun olmak şartlarını yerine getirebilen adaylar müracaat edilebiliyor.

3 Ocak’a kadar başvurulacak

2021-2022 eğitim-öğretim yılı için programa başvuru yapmak isteyen adayların, 3 Ocak 2021’e kadar pdf formatında İngilizce özgeçmiş, İngilizce transkript ve İngilizce niyet mektubunu göndermeleri gerekiyor. Değerlendirme süreçleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına EUAS International ICC koordinatörlüğünde yürütülen programın müracaat sonuçları başvuranlara mail yoluyla ilan edilecek.

Türkiye ile Çin arasında 2012’de imzalanan, “Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması” kapsamında, Tsinghua Üniversitesi’nde başlatılan yüksek lisans programı, 4 yıldır devam ediyor.