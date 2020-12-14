Ankara'da banka soygunu girişimi engellendi

Ankara Valiliği, Etimesgut ilçesinde banka soygunu girişiminde bulunan zanlının güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucu yakalandığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Etimesgut ilçemizde bir banka şubesine yönelik silahlı soygun girişiminde bulunan bir şahıs, güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucunda yakalanmış olup, müdahale sırasında yaralanan bir vatandaşımız hastanede tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili detaylı tahkikat sürdürülmektedir."
Etimesgut ilçemizde bir banka şubesine yönelik silahlı soygun girişiminde bulunan bir şahıs,güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucunda yakalanmış olup,müdahale sırasında yaralanan bir vatandaşımız hastanede tedavi altına alınmıştır.Olayla ilgili detaylı tahkikat sürdürülmektedir.— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) December 14, 2020
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